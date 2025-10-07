Hace apenas unos días tres pibitos de tan solo doce, catorce y dieciséis años fueron detenidos por haber robado tres autos en un raid por un barrio marplatense, luego de haber subido las consabidas fotos a sus redes sociales. En otra zona de la ciudad algunos chicos de tan sólo doce y trece años se entrenan abriendo las cerraduras de los autos de los docentes de una escuela. Hace unos pocos meses detuvieron a un grupo de siete u ocho pibes llamados los “romperrejas” de un tercer barrio, todos menores de edad que ingresaban en las cocheras de los edificios.

¿Qué situaciones están viviendo nuestros pibes en las barriadas? ¿Cuántos pibes optan por obtener unos pesos arriesgando su vida “a matar o morir”, robando autos y casas? ¿O vendiendo droga? ¿Cuántos consumen diversas sustancias como quien come un sanguche, que suelen no tener en sus casas?

Una maestra marplatense contaba que esta semana les preguntó a sus chicos de segundo grado qué cosas les gusta hacer y los hacen sentir feliz. Las respuestas eran tan simples como profundas y una fue "soñar que estoy en la playa". Hace unas horas se supo de la desaparición de un joven de veintiún años que había salido en bicicleta de su casa para encontrarse con amigos. Luego de un día de búsqueda, su propia madre lo encontró sin vida en la playa de La Serena, al sur de la ciudad. Había empezado y dejado historia en la UNMDP, dicen que desde hace un tiempo atravesaba un estado depresivo, que era un muy buen músico y tocaba el bajo en la banda de rock En la lona. Tremendo derrotero existencial de algunos jóvenes marplatenses, de soñar cuando son niños a partir tiempo después en la misma playa.

¿Cómo van elaborando psicológicamente lo que viven diariamente? ¿Cómo imaginan su futuro? ¿Pueden hacerlo? ¿Nuestra sociedad ayuda a que puedan soñarlo?

La cadena nacional de medios privados aprovecha para culpabilizar a las víctimas, estigmatizar a los inmigrantes y criminalizar pibes y jóvenes de sectores populares. El proyecto de muerte avanza, mientras es alimentado impunemente por los sectores que se benefician con ello. Vivimos el retiro del Estado y el deterioro generalizado de la situación económica, mientras se estimula a los jóvenes para que logren todo rápido, a tener dinero y a ser exitoso sin intermediaciones ni proceso o esfuerzo alguno, y en ese intríngulis, vemos como les cuesta poder anclar su existencia, material y subjetiva.

¿Alguien se percata del cóctel explosivo que se cocina día tras día entre las y los adolescentes y jóvenes de sectores populares y que no parará de estallar en nuestras manos una y otra vez?

Hace algún tiempo decimos que en Mar del Plata el Estado municipal está desaparecido. Es una provocación, porque muchos vemos y muchos sufrieron el accionar de la Patrulla Municipal persiguiendo y maltratando a trapitos y gente en situación de calle. Lo que van dejando de existir son los programas culturales, deportivos, educativos y de contención social. También los Centros de Protección de Derechos de los Niños están prácticamente inactivos, y hace diez años que dejaron de construirse los diez polideportivos barriales que proyectó el ex Intendente Gustavo Pulti en su momento. Pulti llegó a inaugurar uno, otro abrió hace un año y medio y otro fue abandonado a medio hacer. El resto quedó en proyecto.

La Jueza Mariana Irianni, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 de General Pueyrredón, es una de las voces que más se hacen escuchar en la ciudad. A principios de año conformó la Mesa de Trabajo Interinstitucional, con miras al seguimiento de la situación actual de jóvenes no punibles y desde allí hace denodados esfuerzos para que los funcionarios municipales se hagan cargo de la responsabilidad que les compete.

Cuenta que “las municipalidades tienen función delegada por la Provincia a través de los servicios locales determinados por ley. Acá nadie está en contra de nadie, pero todo tiene que funcionar articuladamente y el poder judicial debe garantizar que las reglas que impone se cumplan. Quisiera que me respondan con las acciones concretas que se intentan, aunque no hayan resultados positivos, y tratar de consensuar soluciones. Envío oficios y no me responden, o lo hacen a través de respuestas formales. La desconexión con el resto de efectores territoriales es notoria más allá de contactos personales que no funcionan orgánicamente. Es como si estuviera en otro mundo. Porque la justicia interviene al final, cuando todos los resortes fracasaron antes. Hace años que trabajo con jóvenes y veo las distintas problemáticas que los atraviesan: deserción escolar, consumo problemático, psicopatologías sin seguimiento médico, dificultades vinculares en los grupos familiares y sociales. Y esto termina después repercutiendo en transgresiones penales directas".

"Y si además las intervenciones son insuficientes el resultado es: niños y niñas sin contención. La estructura funcional de la municipalidad está balcanizada, y gran parte de ella paralizada. Porque hace unos meses, el intendente Montenegro dijo que él no se iba a ocupar de los menores que delinquen, y eso terminó de complicar todo. He intentado acordar a través de una mesa de diálogo, que inclusive la Cámara Penal ha sugerido que continúe con la participación de todos los actores responsables. Hay como un enorme agujero negro, porque la realidad ha cambiado sustancialmente y no se planifican estrategias distintas adaptadas a las problemáticas actuales. Los Centros Socioeducativos y Comunitarios, dependientes de Educación de la Provincia de Buenos Aires que trabajan en la revinculación de pibes que dejaron la escuela secundaria, están sosteniendo en una gran soledad a la periferia marplatense. Soy hija de marplatenses, nacida aquí, mis hijos y mi nieta también. Me duele que mi ciudad se termine convirtiendo en Rosario; tenemos que hacer que las instituciones funcionen”.

En el último encuentro de la Mesa de diálogo, ante la indiferencia de las autoridades, los fiscales Mariana Inés Baqueiro y Marcelo Yañez Urrutia solicitaron el procesamiento por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos municipales.

La trama social argentina parece descomponerse aceleradamente. La crueldad de arriba, simbólica, cultural y económica, se multiplica abajo con múltiples hechos de violencia directa, que luego son mirados superficialmente sin que se intente pensar que los hace emerger. Otra colega docente comentaba estos días en las redes que en las aulas los pibes responsabilizan a las familias o a las mismas pibas por el triple femicidio. Casi nadie habla del narcotráfico, la mafia, el rol del Estado o el patriarcado, ni del desempleo juvenil, la explotación laboral y los bajísimos salarios. Urge poner otras palabras en las conversaciones cotidianas que, además, hagan circular el afecto y la comprensión.

En algunos barrios de Mar del Plata los vecinos se están juntando. Surgen mesas territoriales y otras incipientes iniciativas que empiezan a prender. Hay mucha preocupación. Ojalá todos, principalmente nuestros pibes, puedan escuchar el último disco del genial adolescente Milo J. En una de sus canciones dice: “Anoche di con los muertos, pues no logro dar con el sol. Volver a casa era el fin, pero el fin no es opción. Estar muerto era el fin, pero el fin no es opción. No estoy muerto”.