La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció este martes un paro total en la Línea H desde las 21 horas hasta el cierre del servicio en señal de repudio por “un nuevo hecho de violencia” contra dos trabajadores. Según informaron desde los metrodelegados, uno de ellos resultó herido con un arma blanca.

El comunicado difundido por AGTSyP alertaron a “las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la empresa de Emova sobre la escalada de violencia en nuestro ámbito laboral”.

De acuerdo con lo que indicaron los miembros del sindicato en el escrito “hoy, martes 7 de octubre, realizaremos medidas de autodefensa en la Línea H consistentes en la interrupción total del servicio desde las 21 hasta la finalización”. Y agregó: “Un trabajador y una trabajadora de estaciones de la Línea H fueron violentamente atacados en la estación Santa Fe en sus puestos de trabajo. Uno de ellos resultó herido con un arma blanca”.

El texto de los metrodelegados exige “que se cumplan las condiciones necesarias de seguridad para que las y los trabajadores podamos cumplir con nuestras tareas y los usuarios puedan viajar con tranquilidad”.

“Lamentamos los inconvenientes que las medidas puedan ocasionar al público usuario y los invitamos a acompañarnos en nuestro reclamo de seguridad en el transporte público”, sentenció el comunicado.

Emova, por su parte, dio cuenta de la "medida de fuerza gremial sorpresiva, debido a una agresión recibida por dos colaboradores en el acceso de la estación Santa Fe, por parte de un grupo de jóvenes".

"Uno de los colaboradores sufrió un corte de aproximadamente 4 cm en el arco superciliar izquierdo por el que deben realizarle una sutura. Ambos se encuentran recibiendo asistencia médica y acompañamiento por parte de la empresa. A raíz de este incidente se dio intervención a la Policía de la Ciudad", agregó la empresa, que lamentó "los inconvenientes ocasionados por esta medida que afecta a los usuarios que necesitan trasladarse por la red de Subte".