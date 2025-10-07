La esposa de Víctor Sotacuro Lázaro –uno de los detenidos en la causa por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez– declaró este lunes ante el fiscal Adrián Arribas y contó detalles sobre el viaje que hizo su marido a Florencio Varela para buscar a los tres hombres que, según la hipótesis principal de la investigación, son quienes ejecutaron los crímenes. Este martes, en tanto, Arribas dio detalles sobre la pesquisa de las cuatro personas que son buscadas y afirmó que el video en el que se ve a Lara con Pequeño J –el presunto líder del grupo que organizó el crimen – “está en el expediente”.

La declaración de Mónica Débora Mujica, esposa de Sotacuro Lázaro, sumó detalles a la investigación y presentó algunos elementos que contradijeron el relato de su marido. Sotacuro Lázaro relató que fue a buscar a “el loco” David cerca de la casa en donde asesinaron a las tres jóvenes, y lo encontró junto a otros dos hombres con manchas de barro, olor a alcohol y las bocas tapadas. Detalló que, salvo David, estos hombres no dijeron nada en el viaje de vuelta al Bajo Flores.

La versión que dió Mujica –a partir de lo que le había dicho su esposo al día siguiente de aquel viaje– fue distinta: David y los otros dos hombres discutieron dentro del vehículo. Además, contó que cuando empezó a circular la noticia sobre los femicidios, Sotacuro le dijo a su esposa que estaba preocupado: “Yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto. Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy”, es la frase que, según Mujica, usó su esposo, tal cual consta en el expediente judicial.

El fiscal recibió a la madre de Morena este martes (el lunes se había reunido con la madre de Lara). “Es parte de la causa y vino a interiorizarse de todo lo que estamos haciendo”, dijo a la prensa. También respondió sobre la imagen que circuló en los medios de comunicación de Lara con Pequeño J: fue tomada por una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas el 6 de septiembre –trece días antes de los femicidios–, cuando caminaban por Avenida Rivadavia al 7100, en el barrio porteño de Flores.

Arribas afirmó que la investigación sobre los prófugos avanza. Se trata de “el loco David”, primo de Pequeño J, de 45 años, peruano; un hombre apodado “Papá”, de 39 años, también peruano; un tal “Alex”, quien según la investigación es el dueño del Volkswagen Fox que usó Sotacuro Lázaro para buscar a David y los otros dos hombres; y el “Gordo” Dylan, quien aparece en la imagen en la que se ve a Pequeño J con Lara.

El fiscal sostuvo que el lunes se reunió con personal de la Policía Federal para avanzar sobre el análisis de los celulares incautados durante los distintos allanamientos. “Tal vez, esta semana puedan tener alguna novedad”, advirtió Arribas.