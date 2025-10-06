David Manzur es una de las personas buscadas en la causa por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, como presunto ejecutor de los crímenes. Página/12 accedió a las declaraciones de Víctor Sotacuro Lázaro --que fue detenido en Bolivia el 26 de septiembre en Villazón, Bolivia, por haber participado de la logística del secuestro de las tres jóvenes-- y de Florencia Ibáñez --sobrina de Sotacuro Lázaro-- ante el fiscal de la causa, Adrián Arribas, en las que relataron que fueron a buscar a Manzur a la casa de Florencio Varela en donde ocurrieron los femicidios. El “Loco” David, como se lo conoce en el barrio, subió al auto de Sotacuro Lázaro horas después de los femicidios con otros dos hombres: los tres estaban mojados y manchados con barro, con las bocas tapadas y se deshicieron de la ropa que llevaban puesta en el viaje de vuelta a Bajo Flores. El fiscal sostuvo este lunes que hay al menos cuatro personas más que son buscadas --entre ellas Manzur y estos dos hombres--, además de las nueve personas detenidas.

La otra novedad en la causa fue el encuentro entre Tony Janzen Valverde Victoriano --conocido como Pequeño J y presunto líder de la banda que organizó los femicidios-- y Lara el 6 de septiembre en un local de comida rápida, que fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se ven otras dos personas, un hombre y una mujer. El fiscal Arribas confirmó este lunes que “esa reunión existió”.

Los testimonios de Sotacuro Lázaro y de Ibáñez son claves para la reconstrucción de lo ocurrido en la noche del triple femicidio. Según Sotacuro Lázaro, conoce a “El loco David” porque trabajaba de albañil en el barrio en el que vive --Bajo Flores, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires-- y el viernes 19 de septiembre lo contrató para “que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños”.

Lo tenía que pasar a buscar a las 22 por una dirección en Florencio Varela. “Me dijo si lo iba a buscar a la quinta y yo le dije que sí. Me dio una ubicación y me dijo que ahí lo busque a las 22.00 horas, era algo de Machal, llegué con el GPS. Era por el Calchaquí, para Florencio Varela”, detalló ante el fiscal. Antes de emprender el viaje, Sotacuro Lázaro le pidió a su sobrina --Ibáñez, de 20 años-- y a un hombre al que nombra como “Diego” que los acompañara. El verdadero nombre de Diego, según el testimonio Ibáñez, es Alex Guidone. La joven aclaró que eran amantes. Ese día le habían alquilado a Sotacuro un Volkswagen Fox para trabajar como remis, el mismo auto que fue encontrado abandonado en Quilmes el 30 de septiembre, en el marco de la investigación.

Esa noche Guidone tomó el volante, Ibañez iba en el asiento del acompañante y Sotacuro Lázaro en la parte de atrás, con la tarea de guiar al conductor según la ruta que le marcaba el GPS en su celular. En la dirección encontraron una “casa chica, de un solo piso” que “estaba llena de música y de todo”. “Lo llamé al Loco y le dije que ya estaba en la dirección que mandó. Y el Loco me dijo que por ahí había un kiosco, que me pare ahí y espere”, recordó Sotacuro Lázaro. Esperaron en el kiosco, compraron unas cervezas, depués pasaron por una parrilla y más tarde Ibáñez le pidió a su tío si los podía llevar de vuelta a su casa. Sotacuro Lázaro accedió: los llevó de vuelta a Bajo Flores.

A las 2 de la mañana, David lo llamó para que lo fuera a buscar y le pidió que pasara a recoger una bolsa con una campera. Sotacuro Lázaro volvió a Florencio Varela y buscó la bolsa. Esperó en el auto, esperó en una estación de servicio Axion y hasta durmió una siesta. Fue entonces cuando recibió un mensaje de David: “me estaba esperando en Eva Perón y otra calle que no recuerdo. Cuando estoy llegando los veo que vienen caminando, a David y dos muchachos”, detalló. Eran alrededor de las tres de la mañana. El lugar por el que los levantó era “a unos cinco minutos” de la casa: “venían todos mojados, manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’. Los dos de atrás estaban tapados la boca, son altos, de la misma estatura que David. No sé la nacionalidad porque no hablaban”.

Según el relato Sotacuro Lázaro, “David estaba agresivo, estaban borrachos porque tenían olor a alcohol. El Loco David no quería que lo mire, me decía que solo maneje”. Esto ocurrió entre las 4 y las 4:30. Primero dejó a los “amigos de David” en Zavaleta y de ahí siguieron camino hacia la casa de Manzur. Recién entonces agarró la bolsa que había pasado a buscar, sacó una muda de ropa y se cambió. “Se quedó en calzoncillos arriba del auto por eso me decía ‘no me mirés sapo’. La ropa que se saca, la que estaba mojada y embarrada, la mete en la bolsa y sobre las calles Perito Moreno y Alcorta la tira en un container”, detalló. Finalmente llegó a la casa de David, en el barrio 1-11-14.

El precio acordado para el viaje era de 40 mil pesos. El domingo David le pagó 600 mil en efectivo. El lunes entraron dos hombres a la casa de Sotacuro Lázaro, le robaron el celular y le dijeron “mandate a volar”. “En ese momento no sabía, pero después cuando estaba viendo las noticias veo el auto negro del Loco David, es un Chevrolet. Y después en las noticias también veo un video de una Chevrolet Tracker blanca. La reconozco como la que David se había comprado una semana antes”, contó Sotacuro Lázaro.

Esa camioneta es la que se usó para llevar a Morena, Brenda y Lara de La Tablada a Florencio Varela, y que fue incendiada esa misma noche a una cuadra de la casa. Sotacuro Lázaro fue detenido el viernes siguiente en la ciudad boliviana de Villazón, en la frontera con Argentina.

Según el fiscal Arribas, hay “entre tres o cuatro personas más” que son buscadas y en las próximas horas habrá más allanamientos. También se llevarán a cabo más indagatorias en la sede de la Fiscalía para avanzar con la investigación.