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El Mundo

Washington ofrecer entregar 100 millones de dólares

Cuba escuchará una oferta de ayuda de EE.UU., pero exige el fin del bloqueo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, remarcó que las sanciones y amenazas constantes de Washington profundizan la crisis en la isla.

NEW DELHI (India), 14/05/2026.- India's External Affairs Subrahmanyam Jaishankar (R) shakes hands with Cuba's Foreign Minister Bruno Rodríguez Parrilla (L) during the BRICS Foreign Ministers' Meeting at Bharat Mandapam in New Delhi, India, 14 May 2026. The two-day ministerial gathering hosted by India is being held from 14-15 May. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA
El canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar (der), estrecha la mano de su par cubano, Bruno Rodríguez, en el marco de una reunión de los BRICS. EFE. EFE

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