El próximo lunes 13 de octubre se presentarán los alegatos en el juicio que se sigue contra Gustavo García Viarengo, acusado de haber cometido el femicidio de Nahir Klimasauskas Viazzi, quien era su pareja al momento del hecho.

Durante la jornada del viernes 3 de octubre se recibieron los últimos testimonios ante el tribunal, integrado por la jueza Norma Roxana Palomo y los jueces Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán.

Entre los testigos se incluyó la declaración por vía remota de un psiquiatra forense ofrecido por la defensa, quien evaluó al acusado en julio de 2023. En sus conclusiones, incorporadas a la causa, lo describió como una persona lúcida, capaz de comprender sus acciones y el contexto. Afirmó que “no es inimputable”.

También declararon dos oficiales del Grupo de Apoyo Policial (GAP), quienes detallaron las tareas investigativas realizadas desde el momento del hecho. Sus exposiciones fueron acompañadas por registros fílmicos obtenidos de las cámaras del edificio y de inmuebles cercanos.

El análisis permitió reconstruir los movimientos de la pareja desde la noche previa hasta la mañana del 19 de febrero de 2023, cuando Nahir cayó desde el cuarto piso del edificio ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Orán.

El primer oficial se refirió a la noche previa, cuando la pareja estacionó el vehículo en la playa del edificio y permaneció allí cerca de 40 minutos. Alrededor de las 22.40, García Viarengo se retiró en el automóvil y ella fue al departamento.

Luego, en la madrugada del domingo, llegaron juntos en el automóvil cerca de las 6.48 y estacionaron en la puerta de ingreso al edificio. Ella se bajó dando un portazo y entró, mientras que él descendió y la siguió. En ese momento pudo verse que hubo un forcejeo entre ambos, en el que él intentaba quitarle el celular. Al no lograrlo, volvió al automóvil, mientras que ella se subió al ascensor.

A continuación, se observó que él ingresó el automóvil a la playa. Cerca de las 7.30, algunas cámaras registraron imágenes superficiales de la caída de un “objeto”, y dos minutos después se captó la imagen de García Viarengo en las escaleras con su celular en la mano. Se acercó al cuerpo de Nahir, tomó algo pequeño y salió por el mismo lugar por el que había ingresado.

El oficial explicó que el tiempo que García Viarengo estuvo al lado del cuerpo fue de un segundo, según la cámara que lo filmó. Indicó que se pudo ver cuando el acusado se dirigió hacia la ruta nacional 50 y salió de Orán.

Además, el policía señaló que, del análisis de la lista de llamadas realizadas por el acusado, entre ellas, a la madre de la víctima, sus familiares y allegados, se determinó que García Viarengo no llamó al Sistema de Emergencias 911. Fue la madre de Nahir quien efectuó ese llamado.

El oficial destacó que el acusado dio dos versiones diferentes sobre ese momento de la caída de Nahir, ya que primero dijo que discutieron en el dormitorio, que él salió y al volver ella ya no estaba, pero después cambió su versión y dijo que estaba en el comedor y desde ahí vio cuando Nahir se tiró.

El otro policía testigo también realizó el análisis de los registros fílmicos y aclaró que funcionaban solo cinco funcionaban de las ocho cámaras instaladas en el edificio.

Gustavo García Viarengo es juzgado por homicidio agravado, por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por haber cometido el hecho mediante violencia de género por la muerte de Nahir Klimasauskas Viazzi, la mañana del 19 de febrero de 2023. Ese día se reportó la presencia de su cuerpo sin vida en el patio interno de un edificio ubicado en la zona céntrica de Orán. La joven había caído desde el cuarto piso. En ese momento, se encontraba acompañada por el acusado, quien era su pareja.