Asedio, hostigamiento y resistencia.

Una vez más, la crueldad y la desmesurada violencia de los poderosos en su creencia de que así podrán doblegar la resistencia.

Decía el filósofo Michel Foucault que donde hay opresión siempre hay resistencia en potencia y de forma latente se puede tornar en acto.

Dos acontecimientos lejanos geográficamente confirman lo antedicho.

En efecto, las fuerzas sionistas del Estado de Israel interceptaron en aguas marítimas internacionales cuatro decenas de embarcaciones de solidaridad humanitaria con el pueblo palestino que padece el genocidio en Gaza.

No cesan los ataques, el hostigamiento y todo tipo de escarnio.

Mientras tanto en diversas ciudades del mundo se llevaron a cabo marchas multitudinarias de solidaridad con el pueblo palestino y el premier israelí debió rendirse ante los hechos en la Asamblea de la ONU, donde quedó disertando en soledad.

En la región Argentina, una vez más fuerzas federales atacaron ferozmente la marcha de protesta de jubiladas y jubilados, gases y una represión que jamás naturalizaremos.

En el recinto del Congreso de la Nación, verdadera madriguera y guarida de traficantes se atrincheran hacedores del malestar general custodiados por los esbirros artillados del capital.

Cabe agregar a todo esto y como genuinos analizadores sociales del malestar social imperante, la persistencia de los femicidios y el aumento exponencial de los suicidios juveniles, cuestiones que se soslayan en medio de la orgía financiera y el descalabro económico pero son exponentes inocultables de una sociedad en descomposición.

Por todo esto, y a pesar de todo, persitimos y persistiremos en la resistencia digna, solidaria y colectiva, contra viento y marea.

Carlos A. Solero