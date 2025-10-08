El automovilismo no es solo monoplazas y velocidad. Hay cuestiones de la ingeniería y de la física que son determinantes para tener un buen rendimiento en una carrera.

Otro factor determinante es el rol del resto de los pilotos. El toque del auto de un rival puede desestabilizar y dar por concluida la participación de una máquina y del humano que la maneja.

Nico Hülkenberg terminó último en el GP de Singapur y, con mucho enojo: culpó a Franco Colapinto del incidente que lo complicó en la pista. "Frenó 100 metros antes", dijo para justificar un trompo que lo hizo seguir de largo en una curva.

El alemán, que logró un podio histórico en Gran Bretaña, argumenta que el trompo que sufrió en Marina Bay fue consecuencia de que Colapinto "quería sorprenderlo".

"Fue un gran susto. Tuve suerte de no golpear nada. Franco frenó 100 metros antes, no sé por qué. Probablemente quería sorprenderme de alguna manera. Y lo hizo. Pero el problema es que cuando te acercás, la carga aerodinámica delantera desaparece. La parte trasera se bloquea al instante y no hay nada que hacer", dijo, molesto con la situación.

La respuesta de Colapinto a Hülkenberg

Ante esta acusación, el pilarense respondió: "Él debería explicar lo que sucedió".

Después de su puesto 16 en Singapur, Colapinto afirmó que "solo lo vi trompear en el espejo, no puedo decir nada al respecto".

De esta manera, el segundo conductor de Alpine se desligó de cualquier controversia y eligió apuntar su análisis a lo que, de manera personal, dejó la fecha.

La frustración de Franco Colapinto con Alpine

En medio de las críticas, Colapinto también manifestó su malestar por no lograr los objetivos en esta temporada.

"El año pasado me mostraba más, podía hacer buenas carreras, pero podía mantener autos atrás como Red Bull, ahora es muy lento, muy despacio".

Sin embargo, el respaldo hacia el piloto se hizo visible a través de la cuenta oficial de la Fórmula 1, que destacó la gran largada que tuvo en Marina Bay. "Duelo de sudamericanos", destaca la publicación, por el inicio que también tuvo el brasileño Gabi Bortoleto.

Hoy Franco Colapinto está ubicado entre los mejores segundos pilotos de la competición. La estadística, al igual que sus declaraciones, es contundente: ha mejorado su ritmo, su rendimiento y los números contra Pierre Gasly, en cada carrera, son cada vez mas positivos.

En el "cabeza a cabeza" con su compañero de equipo, en las últimas cinco presentaciones, el argentino le ganó en tres carreras y lo superó en cuatro clasificaciones. De esta manera, es el tercer mejor segundo piloto dentro de las diez escuderías.

Cuándo es la próxima fecha de F1

La Fórmula 1 se retomará en Estados Unidos, el domingo 19 de octubre.

En Singapur, McLaren logró el Bicampeonato de Constructores, con siete fechas de antelación.

Mientras que todavía hay cinco pilotos con posibilidad de llevarse el título: Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, George Russell y Charles Leclerc.