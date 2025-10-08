El diputado radical y candidato a senador Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lo amenazó en los pasillos del Congreso con hacerlo “mierda” y desatar a la vez una operación política y mediática en su contra.

“Rogá que no haya quórum porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”, fueron las palabras que Manes le adjudicó al titular de ese cuerpo.

La denuncia hecha a través de las redes sociales indica que todo habría ocurrido minutos antes de que comenzara la sesión que pretende ponerle un límite a los decretos presidenciales y en la que también podría tratarse la expulsión de José Luis Espert, tras el escándalo en que quedó envuelto por sus vínculos con el empresario investigado por narcotráfico Fred Machado.





“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso”, posteó Manes, quien al contar el altercado llamó a “terminar con esta locura en la Argentina”.

No es la primera vez que el neurocirujano y legislador nacional se convierte en blanco de un hecho de este tipo. En marzo pasado, luego de la Asamblea Legislativa por la apertura de las sesiones ordinarias, tuvo un duro cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Las imágenes de ese hecho fueron registradas, aunque no en su totalidad: Caputo lo increpó cara a cara “muy intimidante y con evidente actitud hostil”, había denunciado el diputado radical.

Por este hecho, Manes denunció penalmente a Caputo por “amenazas coactivas” y el caso quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiempo después archivó el caso tras considerar que hubo “inexistencia de delito”.

En esa sesión, Manes había cuestionado al presidente Javier Milei por sus posibles vínculos en la criptoestafa con $Libra, y durante la sesión le mostró un ejempla de la Constitución Nacional. El hecho quedó en la retina de la mesa chica del Presidente y el primero en reaccionar al finalizar la asamblea fue Caputo.