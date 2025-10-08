En el marco de la investigación por el crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en la localidad bonaerense de Florencio Varela, la Policía provincial identificó este miércoles a dos acusados que se encuentran prófugos. La información fue aportada por Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los nueve detenidos en un hostel de Villazón, en Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.

En los últimos días, los investigadores estuvieron intentando develar cuáles fueron los roles de cada uno de los acusados. En tanto, estiman que unas 15 personas habrían participado del triple crimen.

Uno de los involucrados que están prófugos, pero fueron identificados recientemente, es David Gustavo Huamani Morales, a quien se lo conoce como "Tarta" o "Loco David". Tiene 36 años y es de nacionalidad peruana. Los detenidos lo recordaron saliendo "mojado y embarrado" de la casa de Florencio Varela donde se cometió el triple asesinato.

David Gustavo Huamani Morales, a quien se lo conoce como "Tarta" o "Loco David", es uno de los acusados prófugos del triple crimen de Florencio Varela. (Imagen: NA)





En tanto, Sotacuro, el sospechado por la Policía bonaerense de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas —imputado por el delito de homicidio triplemente agravado"—, relató que ese mismo viernes 19 de septiembre a la tarde, el "Loco David", al que conocía por trabajos de albañilería, lo contactó para pedirle que le hiciera de remis y lo llevara esa misma noche a una fiesta de cumpleaños.

Además, explicó que la oferta del viaje fue de $40.000 y que "el Tarta" sumó, además, un pedido para que a las 22 de esa misma noche lo trasladara de nuevo a Capital Federal. Sotacuro, según su versión, aceptó y al notar que su cliente no salía de la casa, se quedó esperándolo "a la vuelta" en un kiosco.

No obstante, la policía investiga por qué Sotacuro realizó ese viaje con su sobrina de 20 años, Milagros Florencia Ibáñez, también está detenida e imputada por el homicidio. El acusado no supo explicar por qué fueron juntos.

Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, apodado “Diego”, también prófugo. (Imagen: NA)





El segundo de los sospechados prófugos es el presunto amante de Milagros Florencia Ibáñez, Alex Roger Ydone Castillo, de 50 años y nacionalidad peruana, apodado “Diego” y amigo de Sotacuro “de jugar al fútbol”. Según confiaron fuentes de la investigación, tendría antecedentes penales por tenencia de 50 kilos de droga. Este hombre no fue encontrado, se presume que salió del país y está en la mira de los investigadores por su participación en el hecho.

Finalmente, este mediodía se realizaron allanamientos de urgencia en la Villa 1-11-14 para intentar dar con el paradero de los sospechosos.