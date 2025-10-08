La chance de que Edinson Cavani regresara a la titularidad el próximo fin de semana se desvanecieron casi por completo, luego de que el delantero uruguayo culminara el entrenamiento de Boca con una sobrecarga muscular que muy probablemente lo margine del encuentro ante Barracas Central.

Luego de la goleada por 5-0 sobre Newell's el pasado domingo, se esperaba que Cavani regresara a los entrenamientos a la par de sus compañeros, con muchas posibilidades de volver al once inicial tras superar otra molestia muscular. Ante los rosarinos ya había estado en el banco de suplentes, pero como el marcador se abrió de manera muy prematura, la decisión fue no arriesgarlo, a la espera de que sumara una semana completa de trabajo antes del choque ante Barracas.

El plantel xeneize retomó los entrenamientos bajo la conducción del ayudante de campo Claudio Úbeda, mientras Miguel Ángel Russo sigue internado en su domicilio con pronóstico reservado. En la práctica, justo cuando volvió a entrenar a la par del grupo, el delantero terminó con una sobrecarga que le impediría estar pesente en el duelo clave del sábado ante Barracas, otro de los líderes de la Zona A.

Más allá de las ganas del cuerpo técnico, que lo aguardará hasta último momento, todo indica que Cavani estará otra vez ausente. Desde su llegada a Boca a mediados de 2023, el goleador celeste se perdió 28 partidos por lesión, en casi todos los casos por molestias musculares. Ante esa situación, la delantera continuará siendo con Milton Giménez, autor de dos goles ante Newell's, y Miguel Merentiel. La otra ausencia que deberá suplir Ubeda es la de Leandro Paredes, que viajó con la Selección Argentina para cumplir con la doble fecha FIFA de amistosos. Su lugar podría ser ocupado por el español Ander Herrera, que ya jugó unos minutos el domingo pasado, o por Tomás Belmonte, que perdió la pulseada con Rodrigo Battaglia en la lucha por ser el ladero de Paredes y, ante la ausencia del campeón del mundo, podría tener la chance de regresar al once inicial.

Otro jugador que pareciese ser que no estará disponible ante el equipo rojiblanco es el defensor Lucas Blondel que, nuevamente, pidió bajar a jugar con la Reserva ante Belgrano de Córdoba en el predio de Ezeiza. El ex Tigre perdió considerablemente terreno desde la llegada de Russo y, hace dos semanas, solicitó bajar a jugar con Reserva y disputó la totalidad del encuentro ante Newell´s, algo que se repetirá esta noche ante los cordobeses.