A los equipos de Israel se les está complicando cada vez más su participación en las diferentes competencias de Europa, incluso en diversas disciplinas. Ahora fue el turno para el Hapoel Jerusalén, que no recibió el permiso del Barcelona para que pudiera practicar en el Palau Baugrana antes de su compromiso ante el Baxi Manresa por la tercera jornada de la Eurocopa de básquetbol.

Barcelona comunicó de manera oficial al Hapoel Jerusalén que no le cederá su estadio para que pueda ejercitarse el miércoles 15 de octubre por la mañana, antes de disputar su compromiso copero ante el Baxi Manresa en el Nou Congost. La intención del equipo israelí era aterrizar en la capital catalana y ejercitarse en el Palau el mismo día del partido antes de trasladarse por la noche a Manresa. Sin embargo, el club blaugrana se negó a acceder al pedido y ya se lo comunicó al Hapoel, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes de la entidad a la agencia EFE.



La decisión de la entidad de no ceder sus instalaciones al Hapoel responde a motivos logísticos y de orden público, consciente del rechazo que los equipos israelíes están generando entre parte de la población por la masacre de Gaza, lo que provocó infinidad de movilizaciones y acciones de protesta durante las últimas semanas.

Además, el club catalán indicó al conjunto de Jerusalén que, tal como marca el reglamento de la competicia, debe ser el Baxi Manresa el que ceda su cancha para que pueda practicar antes del partido.



Varios grupos de hinchas organizados del equipo manresano emitieron un comunicado, el mes pasado, en el que solicitaban la suspensión de este partido considerando "absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.



Ese mismo miércoles 15 de octubre, el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga, y el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club levantino que suspenda el encuentro, advirtiendo que, de no ser así, convocará una movilización en los aledaños al pabellón.