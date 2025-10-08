Más de un año después de su inicio, este miércoles concluyó la primera parte del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La condena fue menor a la que esperaba la querella y el jurado absolvió a Nicolás Carrizo, presunto jefe de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Al respecto del proceso judicial, la periodista de Página|12 Irina Hauser habló con la 750 y compartió su análisis de lo ocurrido en todo el proceso. "Quizás una sentencia ayude a armar una suerte de foto, de reconstrucción del momento social, y de cómo se llega a esto y quiénes pueden tener responsabilidades, no necesariamente penales porque ya vimos que el juicio ha sido muy acotado", comenzó Hauser.

La autora del libro Muerta o presa (2023) no se aferra a la teoría de que hubo un instigador directo o un único instigador, porque, en un contexto como el que se vivía en 2022, de demonización alrededor de la figura de Cristina Kirchner construida desde los medios de comunicación y también en las redes sociales, la idea de que una persona consustanciada con los discursos de odio pasara a la acción no parecía descabellada.

"A mí no me llama la atención que este alguien intentara lo que hizo Sabag Montiel, ahora que logramos mirar hacia atrás y reconstruir el contexto de extrema violencia que había en ese momento y que creo que fue subestimado", subrayó Hauser en Escuchá Página|12.

En ese sentido, la periodista de Página/12 destacó que durante las audiencias se haya reconstruido esa parte del contexto que terminó con el intento de atentado contra la expresidenta. "Es importante que este juicio haya transcurrido como ocurrió, que se hayan escuchado tantas voces, que se hayan escuchado a muchos libertarios desnudando su pensamiento extremadamente violento y que la gente estaba en contacto con estos condenados", insistió.

Aún está abierta la investigación al referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, quien recibió un pago del Grupo Caputo para un supuesto trabajo de carpintería y hoy se encuentra solamente procesado por incitación a la violencia.

Sabag Montiel, errático

Durante la audiencia de este miércoles, el autor material del crimen contra la expresidenta dejó sobre la mesa algunas cuestiones que, según Hauser, forman parte de la elaboración de teorías del propio Sabag Montiel.

"Lo que hizo hoy fue decir que está todo armado y armado por Cristina. Además dijo que le plantaron el arma, que fue el abogado de Carrizo. Por eso digo: es errático. Y en lo que yo reparo es en la comparación que él hace con (Alberto) Nisman, él lo trae a Nisman a escena. Sugiere que si algo le pasa no crean que es un suicidio", reveló la autora de Muerta o presa.

También nombró al diputado del PRO Gerardo Milman, quien recientemente recibió la buena noticia de que la jueza María Eugenia Capuchetti mandó a "archivar parcialmente" la investigación. "Otra cosa que me llamó la atención es que dijo que si le pasa algo 'no vayan a decir que me mató Gerardo Milman' y dijo que Milman fue perseguido injustamente", agregó.

¿Y la autoría intelectual?

Respecto de Capuchetti, quien fue la jueza de primera instancia y tiene además una parte de esta causa relacionada con la autoría intelectual, en la que está involucrado el legislador del PRO, Hauser dijo que la decisión de archivar la llamada pista Milman se hizo sin argumentos: "Y sin haber analizado pruebas y habiéndole encomendado el peritaje de su celular a la Gendarmería que es lo mismo que pedirle a Patricia Bullrich que haga el peritaje", recordó la periodista.

Y concluyó: "El broche de oro que le puso a la situación con Milman fue llamar ella misma a indagatoria, por supuesto falso testimonio, al testigo que dijo haber escuchado a Milman decir 'cuando la maten voy a estar en la Costa' ¡Y esto fue una semana antes del veredicto! ¿Qué estaba haciendo Capuchetti? ¿Avisando algo? ¿Marcando la cancha? Para mí es algo muy llamativo. Y la decisión de la jueza no fue solamente apelada por la querella sino también por el fiscal Carlos Rívolo".