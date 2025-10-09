El Gobierno de Javier Milei aspiraba a que la economía tenga un rebote, después de varios meses de ajuste fiscal severo y contracción de toda la actividad y el consumo, en forma de “V”. Es decir, tocar el piso y repuntar rápidamente. Sin embargo, lejos de ocurrir esto, muchas actividades, entre ellas la de la construcción, sufrieron un desplome que se refleja más en forma de “L”, con datos estables, pero magros.

Así lo explicó por la 750 Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dijo que la “fotografía” de la actividad tiene que ver que después de una “caída muy importante” entre el 2023 y el 2024, hace un año que están estables, sin seguir cayendo, pero sin crecer.

“Podemos crecer 0,5 y caemos un 1 al mes siguiente. Todos los indicadores nos dicen que estamos en una situación estable, sin crecimiento, pero no seguimos cayendo”, dijo, explicando lo que parece ser una dinámica que no muestra prácticamente ningún tipo de repunte después de la caída.

En parte, explicó Weiss, esto es así por el tipo de cambio: “La poca actividad está determinada, por un lado, por la casi nula inversión en obra pública. Por otro lado, que la construcción de viviendas, tanto departamentos como casas, está tranquila. No es que está parada. Pero tampoco está con un gran nivel de actividad”.

“Porque hoy los desarrollos no tienen rentabilidad. El costo de llevar adelante un edificio es mayor que el precio de venta. Muchos desarrolladores tienen proyectos aprobados, pero están esperando mejores oportunidades. Esto ocurre desde hace bastantes meses. Uno recorre la ciudad y ve varios edificios en construcción, porque es un proceso que lleva dos o tres años. También hay edificios para ABC1. Pero el problema de la rentabilidad ya tiene unos cuantos meses de vida”, dijo.

Al explicar claramente los motivos, dijo: “El problema del dólar es uno de los problemas que inciden en esto. Porque los inmuebles se miden (venden) en dólares. Pero cuando construyó una casa o un edificio, el grueso de los costos se miden en pesos. Los materiales son mayoritariamente productos nacionales que se compran en pesos. Sufran la inflación general de la economía”.

Entonces los precios evolucionan de forma diferente: “Si la inflación es del 100 por ciento, los materiales aumentan lo mismo. Y cuando uno hace la conversión de costo de la construcción en pesos y lo divide por el dólar, hace que hoy ese valor en dólares sea más alto que en otras épocas. Sumado al valor del terreno, hace que el precio valor de venta sea inferior a esa sumatoria”.