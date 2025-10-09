En medio de los ecos del escándalo por los vínculos entre funcionarios de La Libertad Avanza con dinero proveniente del narcotráfico, y mientras el oficialismo no termina de acomodar su espacio tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la Provincia de Buenos Aires, referentes del PRO de Río Negro alzaron la voz en las últimas horas y pidieron que también se baje de la contienda electoral la actual diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde, vinculada a “Fred” Machado.

Así lo dejó en claro Juan Martin, legislador provincial y presidente del PRO en Río Negro, quien dijo que el pedido tiene el aval del expresidente Mauricio Macri y que creen que tiene una importancia sustancial por más de que en las próximas elecciones en esa provincia ambos partidos no vayan unidos.

Ante la pregunta de la 750, Marin explicó: “Un poco tomando el caso Espert y viendo los antecedentes de Lorena Villaverde, le pedimos que revisen. Y creemos que es oportuno que le pidan que se baje”.

“Los armadores tuvieron un error de cálculo y no tuvieron a la vista los antecedentes de esta mujer que tiene a Claudio Ciccarelli como nexo directo con Fred Machado”, dijo a la par que aseguró que ahora el partido del Presidente debe hacer “como se hizo con Espert” y apartarla.

“Si quieren ayudar al presidente, tienen que bajar a la diputada Villaverde. Ella estuvo detenida con medio kilo de cocaína. No puede ingresar a Estados Unidos por ese motivo. Luego, tuvo una causa en Comodoro Py por lavado de dinero”, enumeró sobre algunos de los motivos que respaldan su pedido.

Y continuó: “Y en Las Grutas tuvo un pelotero y se lo clausuraron. Estafó a sus vecinos con la venta de unos terrenos de forma fraudulenta. Toda una vida, un camino, donde uno podría pensar que cuadra perfecto con un candidato del Frente de Todos y no como alguien de un espacio político que dicen venir a combatir la casta y la corrupción”.

En tanto, sobre cómo se explica que una persona así integre el Poder Legislativo, dijo: “Ella ya es diputada. Y entendemos que LLA llegó con lo que tenía a la mano. Eran candidaturas que en algunos casos se compraron, se trucharon fichas, hicieron participar a muertos, se robaron listas. Todas afiliaciones truchas por las que la justicia también tomó cartas en el asunto”.

“A ese derrotero, el Gobierno, en vez de levantar la vara, decidió insistir con gente de estas características. O el Presidente no se enteró o los armadores tienen otros intereses. Por eso el PRO en Río Negro va solo. Y esperamos hacer una gran elección. Pero al Presidente y la ciudadanía le harían un favor si bajan esa candidatura”, dijo.

Finalmente, explicó que esto tiene el aval de la plana superior del partido: “Yo le dije a Macri que no se podría hacer una alianza con la gente de acá. Que era gente impresentable. Así que hay un entendimiento general entre los afiliados”.