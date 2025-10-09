La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara nulo el decreto 681/2025 con el que el Gobierno había decidido no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque el Congreso no había especificado de dónde se tomarían los fondos para su puesta en marcha.

La iniciativa que obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y 8 abstenciones declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva” con que el Poder Ejecutivo intenta dilatar los tiempos de aplicación de esa legislación, aplicando un tecnicismo al que nunca antes se había apelado.

La autora del proyecto, la diputada de Desarrollo y Coherencia Marcela Pagano, remarcó que la decisión de promulgar la ley pero incumplirla es “ilegal porque la ley había cumplido todos los trámites que están constitucionalmente previstos”.

“Ambas cámaras la aprobaron, luego se vetó y ambas cámaras después insistieron. No requiere más trámite para ser promulgada y no debe ser discutido ningún tipo de suspensión”, señaló la legisladora que, rebatió los argumentos que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dado en su momento.

“¿Para qué debatimos leyes si después por un decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?”, reflexionó.