Un vuelo de Aerolíneas Argentinas de Trelew a la Ciudad de Buenos Aires que debía partir esta mañana hacia la Ciudad de Buenos Aires fue demorado a raíz de un accidente técnico ocurrido cuando el avión realizaba las maniobras de despegue, que tuvo que ser abortado. El incidente causó temor entre los pasajeros, pero no hubo heridos.

Según trascendió en los medios locales, una turbina de la aeronave explotó instantes antes del despegue, con pasajeros y tripulantes ya preparados para volar. El temor se expandió cuando el estallido provocó un incendio chico en los pastizales cercanos a la pista.

Sin embargo, pese a la preocupación que se vivió en entre pasajeros, tripulantes, y pilotos, la situación logró ser controlada a la brevedad. Los involucrados en el incidente fueron evacuados y no se registraron heridos.

Aerolíneas Argentinas informó que el incidente ocurrió en un Boeing 737 que debía partir a las 7:25 hs y presentó una falla en uno de sus motores mientras realizaba las maniobras de despegue, por lo que debió cancelarse su salida.

Según se indicó, los pasajeros desembarcaron con normalidad, sin necesidad de aplicar un protocolo de emergencia. En tanto que personal técnico de la compañía inició la revisión correspondiente para determinar el origen de la falla.

Por su parte, el director del Aeropuerto Internacional de Trelew, Fabio Orellano, explicó a Radio 3 que el inconveniente técnico sucedió cuando la turbina del vuelo 1803, que debía salir a las 07:30 de la capital de Chubut con destino a Buenos Aires, presentó una chispa que desató una explosión, y, consecuentemente, un pequeño incendio en los pastizales.

"Se abortó el despegue y se controló rápidamente la situación. No hubo heridos ni daños mayores", remarcó.

El aeropuerto, según precisó, quedó cerrado temporalmente, hasta garantizar la seguridad de los vuelos. Las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) investigan por estas horas la causa exacta del desperfecto técnico.

En cuanto al vuelo con destino a Buenos Aires, se estima que el servicio podría retomarse recién a las 11.30, luego de que se realicen las inspecciones técnicas correspondientes y se reanuden las operaciones en las pistas. En el sitio web del aeropuerto de la ciudad chubutense, aparece como "demorado". En cambio, el resto de los servicios parecen estar en horario.

El accidente ocurre en la antesala al fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tres días clave en los aeropuertos de todo el país por la gran afluencia de turistas que se trasladan de una ciudad a otra para aprovechar de unas vacaciones o escapadas.