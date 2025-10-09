Tras una larga espera --15 años del lanzamiento de Amapola del 66, de 2010--, Divididos tiene listo su siguiente álbum de estudio. La banda lo confirmó este jueves a través de un video cargado de humor y señuelos en sus redes sociales, en el que realizaron una propuesta creativa y ambiciosa para sus oyentes. El legendario grupo de rock invitó a sus seguidores a formar parte de una "gran escuchada" en vivo del disco entero —cuyo nombre, colaboradores, lista de temas, etcétera, es todavía es un misterio— para el domingo 12 de noviembre en el Estadio Movistar Arena, antes de salir de gira. Además anunciaron que en esa misma fecha proyectarán un documental sobre la elaboración del material, con imágenes en los estudios de grabación, reflexiones, y otras sorpresas.

Las entradas para el evento estarán disponibles en el sitio web del estadio a partir del lunes 13 de octubre, desde las 13. Los usuarios del Banco Provincia podrán acceder a los tickets en hasta 4 cuotas sin interés.

El trío conformado por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella garantizó que se tratará de una fecha muy especial e inolvidable para sus fieles seguidores.

Aunque la espera se hizo larga, el grupo nunca hizo honor a su nombre ni se alejó de la música en vivo. En estos últimos años realizaron numerosos shows en los que repasaron lo mejor de su repertorio.

Volvieron al Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires, y tocaron ante públicos masivos en el Estadio Vélez y Argentinos Juniors, o en festivales como Cosquín y Quilmes Rock. Además, periódicamente regrabaron algunos de sus mejores temas --el experimento de 2018, Haciendo cosas raras, incluyó arreglos y sonidos diferentes--.

Asimismo, en abril de 2023 estrenaron "San Saltarín", un adelanto del disco venidero, a través de un videoclip --el primero en 20 años-- protagonizado por Esteban Bigliardi y Pilar Gamboa. Tanto el video como la canción apelan todo el tiempo a juegos de palabras y referencias a la cultura popular.

