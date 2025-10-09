La icónica comedia de los años ochenta, 9 to 5, está en proceso de resurgir a cargo de Jennifer Aniston, quien planea ofrecer una nueva visión junto a Echo Films, su productora. Si bien el remake ha generado expectativa, una de las grandes sorpresas ha sido la no participación de las actrices originales en esta película tan esperada.

La postura de Dolly Parton y su apoyo al proyecto

Dolly Parton, una de las estrellas principales de la cinta original, ha declarado que no volverá a su papel de Doralee Rhodes en esta adaptación. No obstante, ha ofrecido su participación musical en el proyecto, sugiriendo el uso de su emblemática canción 9 to 5 e incluso ofreciéndose a reescribirla si fuera necesario. Además, expresa su apoyo decidido a Aniston y anticipa que el guion, desarrollado por Diablo Cody, generará interés por su enfoque actualizado.

La evolución creativa a cargo de Diablo Cody

Diablo Cody, una guionista ampliamente reconocida, se ha hecho cargo del libreto para este renacimiento, asumiendo el desafío de modificar el guion para que refleje la realidad laboral actual. Cody, responsable de éxitos como Juno y Lisa Frankenstein, asegura que su enfoque será una combinación de frescura y esencia nostálgica, que evoque los temas de solidaridad femenina y crítica social que caracterizaron a la película original de 1980.

La persistencia de un legado atemporal

El legado de 9 to 5 trasciende la pantalla grande. La película, protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton, no solo obtuvo un éxito comercial al recaudar más de 100 millones de dólares, sino que también inspiró una serie de televisión y un documental reciente, Still Working 9 to 5, que refleja su relevancia y resonancia cultural hasta hoy. Las protagonistas originales intentaron desarrollar una secuela en varias ocasiones, pero nunca lograron concretar un guion convincente y adecuado.

El proyecto, además, es un reflejo de la evolución de Aniston desde su incursión en la producción de Dumplin, cuya música creó junto a Parton, hasta producciones recientes como Misterio a bordo. Esta experiencia garantiza que la visión de Echo Films para el nuevo 9 to 5 tiene el potencial de atraer a nuevas audiencias y a los seguidores originales. Sin embargo, la ausencia de las actrices originales representa una diferencia significativa en la esperada adaptación de esta querida comedia.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.