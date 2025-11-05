"Mi padre luchaba contra el imperialismo, y pienso que si estuviera vivo estaría luchando contra la sumisión del gobierno al imperio norteamericano", dijo la hija de Agustín Tosco, Malvina Tosco, a 50 años de la muerte del dirigente sindical de Luz y Fuerza y referente del Cordobazo.

En diálogo con la 750, la hija del referente de la CGT de los Argentinos lamentó que los trabajadores hoy no tengan conciencia de clase y se crean diferentes por vivir en barrios privados y tener autos de alta gama.

"Ellos se perciben diferentes, pero el día que se queden sin trabajo no tienen para pagar expensas. Entonces ahí hay un debate que tienen que dar todos los sindicatos, sentarse y hablar para construir esa unidad de trabajadores que mi padre predicaba", cuestionó Malvina Tosco.

Además, consideró imprescindible que la tarea de los sindicatos no se limite a la clase trabajadora sino que busque, como enseñó Agustín Tosco, la unión entre trabajadores y estudiantes, algo que ocurrió durante la gesta del Cordobazo, en 1969. Esa unión, aseguró Malvina, es la que necesita hoy el pueblo argentino para hacerle frente al gobierno de Javier Milei.

"Él luchaba para que esa riqueza fuera distribuida, luchaba para que hubiera educación pública y salud pública, un Estado grande que tomara las responsabilidades de una sociedad y que se pueda vivir con calidad de vida. Entonces, si eso es ser zurdo, ¡que viva la izquierda! Porque es lo que necesita nuestra patria", manifestó la mujer en Escuchá Página|12.

Cuando Agustín Tosco murió, Malvina tenía apenas 14 años. Durante su sepelio, cuatro meses antes del 24 de marzo de 1976, un grupo de francotiradores les disparó a las personas que se acercaban a despedir al dirigente sindical. "Nos dieron una señal de que llegaban los hacedores del terror", recordó la mujer, 50 años después.

"Mi papá era un zurdo que no viajó en aviones privados, no negoció con el Poder Judicial. Entonces, si eso es ser zurdo, ojalá que todos seamos zurdos como mi papá porque es un ejemplo de vida, de coherencia, de honestidad económica e intelectual", concluyó.