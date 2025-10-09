Organizaciones gremiales, familias de personas con discapacidad y jubilados de Mendoza realizan este jueves una movilización en la ciudad de San Rafael en repudio a la visita del presidente Javier Milei, quien participará este mediodía de un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio local. En ese marco, el puente que conecta el Acceso Este y la Avenida Vicente Zapata, que amaneció con un enorme cartel con la consigna "Milei huevonazo".

Para evitar que la movilización pueda llegar a la zona donde se realizará el evento, que cuenta con 750 invitados, entre empresarios, industriales y funcionarios, se montó un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía Federal y la Casa Militar, que consta de tres anillos con más de 700 efectivos desplegados en las inmediaciones.

Pasadas las 12.35, mandatario nacional aterrizó en San Rafael para comenzar su actividad de campaña. Los planes del equipo de La Libertad Avanza incluyen una caminata de Milei por las calles de San Rafael para mostrarse en contacto con los mendocinos.

Sin embargo, hasta última hora, la procesión no estaba confirmada debido a los incidentes que tuvieron lugar durante las últimas recorridas, en las que el mandatario debió retirarse en medio de abucheos por las desastrosas consecuencias económicas de su plan de ajuste.

Las actividades del mandatario continúan el fin de semana con actividades en Corrientes y Chaco, en donde intentará apuntalar a los candidatos locales.