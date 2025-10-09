2025 es el año de Melvill, del escritor argentino Rodrigo Fresán, publicada por la editorial estadounidense Open Letter con traducción de Will Vanderhyden. La Asociación Americana de Traductores Literarios (ALTA) anunció la lista de finalistas de los Premios Nacionales de Traducción (NTA) en Poesía y Narrativa. La novela de Fresán, que explora desde la ficción la relación de Alan Melvill con su hijo Herman Melville, autor de Moby Dick, es finalista junto a The Book Censor’s Library, de la escritora kuwaití Bothayna Al-Essa, traducida del árabe por Ranya Abdelrahman y Sawad Hussain; en Argentina está publicada con el título La biblioteca del censor de libros por la editorial independiente Fiordo, traducida por Franco Monterroso.

Los otros finalistas al premio NTA son Dear Dickhead, de la escritora francesa Virginie Despentes, traducida por Frank Wynne (en español la publicó Penguin Random House como Querido capullo); A last Supper of Queer Apostles, del chileno Pedro Lemebel (1952-2015), un libro que reúne sus innovadoras crónicas, traducidas por Gwendolyn Harper; Sand-Catcher, de Omar Khalifah, un palestino criado en Jordania que hoy enseña en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), traducido del árabe por Barbara Romaine; y Taiwan Travelogue, de la escritora taiwanesa Yáng Shuāng-zǐ, traducida por Lin King.

Melvill, la novela de Fresán, ganó este año el Big Other Award 2024 en la categoría Traducción. En marzo obtuvo el Premio República de la Conciencia 2025, un reconocimiento destinado a la ficción editada en pequeñas editoriales de Estados Unidos, y también fue finalista del premio National Book Critics Circle.