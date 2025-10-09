Lionel Scaloni habló en vísperas del amistoso de la Selección Argentina ante Venezuela y, al inicio de su conferencia de prensa, rindió tributo a Miguel Ángel Russo, cuyo fallecimiento a sus 69 años conmocionó al fútbol argentino y es homenajeado en un velorio multitudinario en La Bombonera. Quien también lo recordó en redes sociales fue el capitán Lionel Messi con sentidas palabras.

El entrenador argentino lamentó la muerte del director técnico de Boca, dijo que es "una noticia muy triste" y recordó: "Russo ha dejado un legado de cómo tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol".

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel y estábamos todos al tanto de la situación. Fue un tipo tan querido dentro del fútbol que ha dejado una huella, será imborrable. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es una persona. Muy triste, mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos", inició Scaloni, visiblemente conmovido.

Además, Scaloni explicó lo que llevó al homenaje de un minuto de silencio, en medio de la práctica de este miércoles: "A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocados porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Entramos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio. Nos pareció que lo teníamos que hacer y nada, muy triste. La verdad que es una noticia que, después de eso, no hay nada más importante", reconoció Scaloni.

Por último, el DT ahondó sobre las grandes enseñanzas que dejó Miguelo y reiteró su pésame a la familia del entrenador Xeneize. "Fuerte abrazo a todos sus seres queridos y gracias por todo, porque ha dejado un legado de cómo debe ser uno y cómo tiene que comportarse uno en una cancha de fútbol".

Por otra parte, Lionel Messi, quien se encuentra entrenando junto al plantel en Miami, le dedicó a Russo unas sentidas palabras a través de una storie de Instagram.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió el astro rosarino en su cuenta.