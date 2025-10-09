"Me pareció alucinante y creíble y era una obra que me iba a permitir desarrollar algunas cosas que hace tiempo tenía ganas de hacer". Así recordó el actor Jorge Marrale su primera impresión al recibir la propuesta para protagonizar Cuestión de género junto a Moria Casán.

Consultado por su vínculo con la actriz y diva de la televisión, Marrale sostuvo: "Nunca habíamos trabajado juntos, pero me pareció que podía llegar a ser más que interesante porque nadie hubiera pensado que se podía hacer una dupla entre Moria y yo en una obra de teatro. Acá hay un juego de producción y de amalgamar dos personalidades aparentemente en espacios distintos. Por eso dije sí, vamos a hacerlo", contó en la 750.

"El encuentro con Moria es fantástico y lo que está produciendo la obra también", agregó.

Por último, el actor de 78 años reflexionó sobre la importancia de la obra en este contexto: "En los tiempos que corren, en los tiempo en los que se vocifera la libertad pero que no se ejerce de una manera natural, me parece una obra que calza perfecto como para replantearnos qué hacemos con lo que nosotros consideramos la libertad", concluyó.