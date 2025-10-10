Trabajadores municipales y el sindicato del sector realizaron ayer una protesta frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de la Intendencia, para denunciar la precarización de gran parte del personal que presta servicios en las instituciones del área, demandar concursos y capacitaciones. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner aseguró que "no hay mesa de diálogo con la municipalidad". Por su parte, Pablo Moyano, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, dijo que “el 80 o el 90% de los trabajadores que están prestando hoy servicios está precarizado”, en relación al personal de los centros Cuidar (ex Crecer) ubicados en los barrios populares de la ciudad.

"Cuando nos quejamos de estas cosas nos dicen que lo hacemos porque tenemos una posición política diferente a la del intendente, y por la cercanía de las elecciones. Esto es desacabellado, pero es lo que nos llevó a un distanciamiento", dijo Ratner y aseguró que hay "un ninguneo constante hacia el sindicato que representa a los municipales de Rosario".

“Los trabajadores que están en esta situación son la gran mayoría. El plantel en cada centro Cuidar, es de dos o tres trabajadores municipales, como mucho. El resto del plantel, que son entre 10, 12 o 15 trabajadores, son todos precarizados”, detalló el secretario gremial.

Moyano sostuvo que “Desarrollo Social, que es una secretaría muy sensible en este momento, en realidad en todo momento, pero en este momento en donde hay una situación social muy crítica, está pasando por una cuestión que venimos trabajándola hace más de un año, intentando convencer al Departamento Ejecutivo de que capacite al personal”.

Puntualmente, dijo que “través de un curso de capacitación, se incorpore personal que se llama socio-alimentario, que son quienes se ocupan de la manipulación y la entrega de los alimentos a los chicos que asisten a los centros Cuidar”.

Moyano recordó que “son chicos de la primera y segunda infancia que reciben allí contención y la alimentación. Esos alimentos tienen que ser manipulados por personal que tenga la capacitación suficiente para poder hacerlo, y eso no está sucediendo”.

“El reclamo hoy frente a esta Secretaría tiene que ver fundamentalmente con eso y con la precarización laboral, que es uno de los ejes por los cuales esta Secretaría siempre se distinguió del resto”, abundó el representante de los municipales. “Aquí hay una enorme cantidad de trabajadores con distintos planes y cosas inventadas, que cobran sueldos miserables, que trabajan jornadas completas y que se hacen cargo de la atención social en los sectores vulnerables”, remató.