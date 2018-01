Un video del momento en que Natalia Vargas salía en parapente desde un cerro tucumano podría ser clave en la investigación que realiza la Justicia para tratar de determinar por qué razón la joven médica de 28 años cayó durante el vuelo y perdió la vida. Las imágenes permitirían constatar que Vargas no tenía colocada la “pernera”, la parte del arnés que toma el cuerpo por debajo de las piernas.

Vargas vivía en Alemania, donde estaba realizando su residencia como médica, y había venido a Tucumán a pasar las fiestas de fin de año con su familia. El viernes pasado fue a Loma bola a volar en un parapente piloteado por un instructor. Perdió la vida al caer desde 120 metros de altura.

En un primer momento se dijo que la joven se habría desprendido el arnés durante el vuelo en medio de un ataque de pánico, pero las imágenes muestran otra cosa. Sus familiares y allegados dudaron desde un principio de esa versión.

Juan José Vargas, padre de la médica fallecida, había dicho que amigos de su hija notaron que "iba rara, no con las dos piernas recogidas, sino colgadas". El video que ahora analiza la Justicia daría cuenta de que efectivamente fue así.

El mismo Club de Vuelo Libre Los Caranchos, al que pertenece el piloto Ariel Salazar con el que Vargas salió a volar, admitió en un comunicado que por motivos que se desconocen "la pasajera despegó sin las perneras colocadas". "Desde el Club estamos recolectando y analizando fotos y videos, conversando con personas que estuvieron presentes en el momento del accidente y esperamos contar, a la brevedad posible, con el relato del piloto, quien aún no pudo realizarlo por la profunda crisis en que se encuentra", añadió la empresa.

"En el despegue, en Loma Bola, no hay asistentes que verifiquen que todos los pasajeros vayan bien sujetados. La organización se realiza en condiciones muy inseguras. Me doy cuenta de todo esto después de la tragedia", lamentó el padre de la joven, quien se quejó del desarrollo de la investigación en la Justicia. "En realidad, no se está haciendo nada. La fiscal nunca fue. Por eso estoy molesto. El piloto tuvo todo el tiempo para hacerse asesorar por un abogado y dar su versión a la Policía", apuntó Vargas.

Los investigadores buscan ahora la cámara GoPro que registraba las imágenes del vuelo, que serían claves para determinar cómo se sucedieron los hechos. El padre de la médica fallecida consideró extraño que el piloto haya dicho que la cámara “no está, que la perdió". "La cámara va sujetada al equipo, y si se cayó con mi hija, tendría que estar en la zona donde cayó mi hija", razonó.