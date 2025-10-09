El estado de rotura y falta de mantenimiento de las rutas nacionales, sumado a la falta de respuesta del Gobierno nacional a las demandas de obra pública, generaron alianzas que superaron toda grieta política. Es el caso de la alianza que formaron tres intendentes del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que no descartan buscar reparo en la Justicia por el estado de “desastre” de la Ruta Nacional 33.

Se trata de Juan Alberto “Juanci” Martínez (Fuerza Patria), de Rivadavia; Francisco Recoulat (UCR), de Trenque Lauquen y Gilberto Alegre (vecinalismo peronista), de General Villegas, que empezaron a unir fuerzas para hacer escuchar los reclamos por los 100 kilómetros de la ruta 33 que pasan por sus distritos y que están poblados de cráteres y baches.

“Hay pozos, baches que ocasionan accidentes y hasta tuvimos pérdidas de vidas”, lamentó el intendente de Rivadavia en diálogo con Buenos Aires/12. Martínez, que es parte de las filas del Frente Renovador, reconoció que el problema en la ruta no es actual, pero había tareas de mantenimiento, algo que se cortó desde diciembre de 2023. “Desde que asumió Milei se agravó la situación porque no se hizo nada más”, sostuvo.

La ruta 33 es clave no solo para las tres comunas afectadas, sino también para las provincias con producción agropecuaria, dado que comunica los dos puertos más importantes de la Argentina, que son el de Rosario y el de Bahía Blanca. Por esta vía se moviliza la producción de la zona sur de Santa Fe, del noroeste de la Provincia de Buenos Aires y del oeste de La Pampa.

“No hay intención del gobierno nacional de empezar con obras, por lo menos para tapar los pozos”, dijo Martínez. Por eso, junto a sus pares y vecinos hicieron reclamos formales vía notas, carta documento y pedidos de audiencia con el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; al tiempo que evalúan iniciar una acción de amparo si no hay respuesta.

“Estamos agotando las instancias para que nos reciban. Incluso ofrecimos colaboración desde el Municipio para aportar camiones y personal, pero necesitamos el material, que no es cualquier cosa”, sumó el intendente. “Si continúa así, la ruta se va a cortar sola porque no se va a poder transitar y eso es muy preocupante. Además, de esta zona sale mucho dinero del campo y no vuelve nada de obra pública. Estamos en diálogo con las sociedades rurales, empresarios, vecinos y todos entienden que no puede continuar así. Es un pedido de la zona productiva para que nos den respuesta”, cerró.

Por su parte, el intendente radical de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, señaló a este medio haber estado en conversaciones con sus pares para coincidir en “unificar un pedido entre los tres intendentes; estamos viendo de juntarnos nosotros y la posibilidad de gestionar en los próximas días una reunión con Vialidad para plantear las necesidades de una reparación”.

“Iniciamos las primeras charlas y coordinamos hacer un pedido en conjunto, estamos evaluando la metodología, pero sí coincidimos en poner el tema en una agenda conjunta para conseguir la reparación de la ruta en todo ese tramo”, añadió.

Cristian Martínez es médico y cada 14 días realiza viajes por la ruta 33, desde la ciudad de Trenque Lauquen hasta América, cabecera de Rivadavia, dado que cumple funciones en el hospital de este distrito y conoce de primera mano las consecuencias del abandono. "La ruta se encuentra en muy mál estado. Los baches que presenta miden hasta la mitad de una mano de la calzada, presentándose en gran cantidad y con mayor frecuencia en el tramo entre Fortin Olavarría y América", dijo a Buenos Aires/12.

"Como profesional de la salud, es importante destacar que el correcto estado de la rutas forma parte de las intervenciones en prevención primaria de la salud, disminuyendo la probabilidad de accidentes de tránsito", sumó.

El antecedente de Azul

Algunos días atrás, el intendente de Azul, el peronista Nelson Sombra, presentó un amparo ante la Justicia Federal por la obra en Ruta Nacional 3, a través del que exige de manera "urgente" que la Dirección de Vialidad Nacional y la empresa concesionaria Corredores Viales "cumplan con las obligaciones" de mantenimiento, conservación y seguridad sobre la calzada.

La presentación judicial a la que tuvo acceso Buenos Aires/12 destaca la omisión de las obligaciones de esos organismos. Desde la Comuna del centro bonaerense señalaron que decidieron hacer "abandono" por falta de servicio de la ruta 3, particularmente en el tramo que atraviesa todo el partido de Azul.

En la denuncia, Sombra explicita que la ruta 3, en el tramo que atraviesa el partido de Azul, presenta "un deterioro significativo" y que en su circulación son "muy frecuentes los siniestros viales que han provocado la muerte y lesiones de muchas personas". Al respecto marcó que el tramo comprendido entre Azul y Cacharí, y en particular en sentido de circulación Sur a Norte, se encuentra caracterizado por la presencia de "deformaciones de calzada importantes" en la mano descendente, escasa señalización horizontal y banquinas en mal estado y descalzadas.

Además de las afectaciones sobre la vida de quienes atraviesan la ruta, en la demanda el intendente destaca que por allí transitan las ambulancias que se dirigen a zonas rurales y también que trasladan pacientes desde Cacharí a Azul, de Azul a Cacharí, y también de Azul a otros centros de atención.

Otro banderazo por las rutas

Un numeroso grupo de vecinos autoconvocados de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, iniciaron banderazos en los cruces más problemáticos en materia vial, en reclamo por la realización de obras de mantenimiento.

Este domingo desde las 16.30 horas se llevará adelante el tercer encuentro de este tipo, con focos de acción en los siguientes pasajes: