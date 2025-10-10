La ciudad bonaerense de Pergamino se encuentra conmocionada a raíz de un grave accidente ocurrido durante una feria de ciencias escolar. Un grupo de alumnos del Instituto Comercial Rancagua presentaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán, cuando se produjo una explosión que causó heridas en al menos diez chicos. Una niña que se encontraba en la primera fila fue la más afectada, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan .

El accidente ocurrió este jueves, durante la feria de ciencias escolar. En el evento participaban los alumnos del colegio, pero también era abierto a la comunidad. En los videos publicados en redes sociales se puede ver que en el lugar hay gran cantidad de personas: alumnos, docentes y padres.

Poco antes de que se produjera el accidente, una de las alumnas explicó en qué consistía el experimento, que pretendía simular la entrada en erupción del volcán. Segundos después, acompañada por un profesor de la institución encienden la maqueta, que en un primer momento parece funcionar correctamente.

De fondo se escucha como una profesora pide que los niños que se encuentran alrededor del volcán se alejen, ya que podrían resultar afectados por las chispas y el humo que saldría de la maqueta.













Sin embargo, algo falló y segundos después el experimento explotó. Según detalló el diario local La Opinión online, en el lugar se vivieron momentos de terror. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que se encontraba en el lugar al medio citado.

A raíz de la explosión, varios fragmentos de los materiales volaron por los aires y provocaron heridas en por lo menos diez chicos que se encontraban cerca de la maqueta. Sufieron cortes, quemaduras y golpes.

Una niña que se encontraba a pocos metros del experimento, en primera fila, fue la más afectada. Recibió un impacto en su rostro y sufrió heridas graves. Fue llevada de urgencia al Hospital San José, pero luego fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan, ya que corre riesgo de perder la visión en un ojo.

En tanto, otros alumnos permanecen internados en observación en el centro de salud local.





