Finalmente, llegó a las plataformas "In the City", la canción que Charly García y Sting grabaron a distancia pero en conjunto, coronando una relación iniciada allá lejos y hace tiempo, en el concierto Human Rights Now! realizado por Amnesty International en 1998 en la cancha de River. La idea de la canción comenzó a cristalizar en febrero de este año, cuando el argentino fue a ver el show del bajista y compositor en el Movistar Arena. “La colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show”, señaló García en la gacetilla del sello Sony, donde destaca que “siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo“.

Tal como apunta Charly, "In the City" es una canción ya registrada antes, aunque en un disco con un curioso recorrido: grabado en 2007, Kill Gil tuvo una edición limitada y pirata, y recién tuvo lanzamiento oficial en 2010. Allí se incluyó "In the City That Never Sleeps", en una versión de sonido más crudo pero de todos modos bastante similar a la que apareció ahora en plataformas. “Es un honor cantar con Charly, fue fácil hacerlo con entusiasmo y desde el corazón", señala el ex integrante de The Police en la presentación de prensa. "Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él“.

"In the City" fue acompañado por un videoclip que combina imágenes similares de Sting y Charly viajando por un paisaje urbano; precisamente, hace poco menos de un mes se habían viralizado en las redes las filmaciones de transeúntes que habían descubierto a García a bordo de un taxi.