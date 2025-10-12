DOMINGO 12

CINE

Marcado para matar El Festifreak que se realiza en La Plata ofrece un recorrido de cinco películas del director de culto Seijun Suzuki. Hoy se proyectará Marcado para matar (1967), una historia que incluye un matón de la Yakuza japonesa atrapado por ataques de histeria cada vez que oye un disparo, un optometrista que practica extirpaciones oculares a mano, una chica enamorada de la muerte que desencadena chaparrones cada vez que aparece y un inenarrable asesinato a través de cañerías.

A las 20, en el Cine Municipal Select, Pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7, La Plata. Gratis.

Cuando acecha la maldad El programa de streaming Noticias de ayer, conducido por La Inca, la Barbie Científica y Danila Suárez Tomé, continúa con su cineclub con la última gran película de terror argentino: Cuando acecha la maldad, de Damián Rugna. Estará presente para el debate posterior Juan Felipe Salguero, director de Posdata, el canal donde se transmite el programa.

A las 19.30, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada: $12000.

MÚSICA

Mir Nicolás El exponente favorito de la escena del rap argentino se presenta en vivo. Dice Agustín Wicki: “Cuando Nico habla tiene como muletilla el ‘es muy loco’. Hay una parte de él que no se cree dónde está. Por un lado Pablo Podestá, su barrio, con el ritmo del conurbano; y por el otro, ‘el Capitolio, el Capital Punishment’, la vista desde esta altura y todo lo que se mueve en la metrópolis. Pero esa doble vida a la que es imposible acostumbrarse es la que lo hizo apto para cambiar la realidad”. Artista invitado: Alkoy.

A las 20, en Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. Entrada: $15000.

Guitarras del Once El CAFF presenta una nueva fecha del ciclo Tangos Inútiles. La agrupación Guitarras del Once, integrada por ocho guitarristas, contrabajo y cantor, recibe a importantes invitados para compartir conciertos de alta intensidad musical. Compartirán escenario con el cuarteto de Hugo Rivas junto al cantor Adrián Rivas, en lo que será una velada colmada de tangos, boleros, canciones criollas y milongas históricas y actuales.

A las 19, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $15000.

ETCÉTERA

Hoy Viñetas 2025 El encuentro de historieta, ilustración y animación que finaliza hoy reúne talleres, charlas y clases magistrales. Esta tarde habrá un combate de dibujantes. Mediante consignas ingeniosas y disparatadas, dibujantes suben al ring para interpretarlas en un período de tiempo limitado. El ganador será seleccionado por el aplauso del público. Participan Camila Torre Notari, Beto Ledes, Vale Araujo, Colorada Majox, Pitucardi, Rosario Splendor, Esteban Podetti y Daniela Ruggeri. Conduce: Gustavo Sala. Jurado: Sergio Langer y Seba Cantero.

De 17 a 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

LUNES 13

TEATRO

Civilización Continúan las funciones de la obra que dirige Lorena Vega. Buenos Aires, 1792. Arde el teatro de la Ranchería. En su espantada huida, dos grotescas damas pierden el rumbo. Dejan atrás una tercera hermana mestiza a quien dan por muerta en el incendio. Caminan solas por una llanura encharcada, entre pajonales y alimañas. Añoran la civilización, pero la impostura declina: toda tragedia esconde una traición y la verdad les pisa los talones. Actúan Julieta Brito, Pablo Fusco, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $22000.

ETCÉTERA

Dolores Fonzi La actriz argentina conversará sobre el camino de la heroína en el cine argentino a propósito del estreno de Belén (2025), elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como candidata nacional para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2026 y para los premios Goya.

A las 18, en la Universidad Nacional de las Artes, Aula 210, Mitre 1869. Gratis.

Las Maldichas Este ciclo se pensó como un cruce entre literatura, performance y pensamiento en torno a la obra de Marta Lynch, Sara Gallardo y Emma Barrandeguy. En cada función, las lecturas se entrelazan con música en vivo, archivo y proyecciones, en una puesta que desarma los límites entre lo íntimo y lo político, lo documental y lo ficticio. Esta vez, con Gallardo como eje, habrá una interpretación a cargo de Paula Trama con comentarios de Lucía De Leone y Andrés Conte Grand como músico. La curaduría y dirección están a cargo de Germán Fernández y Maricel Cioce.

A las 19, en Teatro El Excéntrico, Lerma 420. Entrada: $18000.

CINE

López Continúan las funciones del documental de Jorge Leandro Colás. Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura y testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció por segunda vez en 2006. A través de la mirada de su hijo Ruben, la investigación y los testimonios de los protagonistas relevantes de la historia, el documental López, el hombre que desapareció dos veces reconstruye un caso que expone las sombras de la impunidad y uno de los misterios más perturbadores de la democracia argentina.

A las 16.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $5400.

MÚSICA

Los Instrumentales Fernando Kabusacki en guitarra eléctrica, Matías Mango en piano y teclados, Fernando Samalea en batería, Bruno Malinverni en teclados, Paco Arancibia en bajo y Uma Kabusacki en voz forman el equipo de Los Instrumentales. Haciendo foco en la mitología musical de Charly García, interpretan una selección de sus melodías más fantasiosas y cinematográficas.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $13000.

MARTES 14

ETCÉTERA

Julieta Laso y Mariano Blatt El ciclo Martes de Poesía y Música, coordinado por Martín Pérez, trae una nueva fecha para atesorar. La anfitriona será la cantante y actriz argentina Julieta Laso que, mientras prepara un nuevo disco con producción de Daniel Melingo, acaba de editar Sesión Parque Leloir. Este EP en vivo puede servir como anticipo de lo que sucederá en la séptima y anteúltima sesión de esta temporada 2025 del ciclo. Para acompañarla, Laso ha convocado a Mariano Blatt, uno de sus poetas preferidos, al que, confiesa, siempre tuvo la ilusión de conocer.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

Houdini y Lovecraft Walden editora presenta Bajo las pirámides, una colaboración insospechada entre dos artistas de culto. La historia es así: a comienzos de los años ‘20, la revista Weird Tales se encontraba en dificultades financieras. En un intento de impulsar las ventas, su editor convenció a Harry Houdini de que colaborara en ella. El tercer relato, firmado por el escapista con el título “Bajo las pirámides”, apareció en 1924. Su verdadero autor, sin embargo, era H. P. Lovecraft. Este texto se pone ahora a disposición del público, con la firma de ambos autores.

A las 18.30, en el Museo del Libro y de la Lengua, Las Heras 2555. Gratis.

MÚSICA

107 Faunos En el marco del ciclo Visage, llega esta banda formada en 2006 en La Plata, artífice de una obra sólida que la posiciona como uno de los proyectos más representativos de la música indie en Argentina. Conformado por Javier Sisti Ripoll, Félix Sisti Ripoll, Mora Sánchez Viamonte y Felipe Quintans, el grupo ha desarrollado un estilo que combina melodías concisas, guitarras de sonido lo-fi y una lírica que entrelaza humor, introspección y referencias culturales urbanas. Comparte la fecha con el cantautor y productor venezolano Samuel Acosta.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.

Dúo Arias Castro El ciclo Ritual Criollo propone un acercamiento a la nueva y sobresaliente camada de artistas del folklore, que conoce bien de adentro la mística de las guitarreadas, y con la presencia de referentes como Juan Falú. Hoy se presenta el dúo formado por Santiago Arias en bandoneón y Sebastián Castro en guitarra. El ciclo fue creado por los periodistas Claudia Regina Martínez y Gabriel Plaza como un manifiesto sobre esa música no siempre escuchada que forma parte de nuestra identidad.

A las 20.30, en Bar Los Galgos, Callao 501.

ARTE

Daniel García Desquicio reúne pinturas recientes del artista argentino, donde cuerpos en trance, mujeres agitadas y ángeles rebeldes se expanden en capas de color y grafitis que irrumpen como juego. Entre el orden y el caos, sus obras abren la posibilidad de transformación.

De lunes a sábados de 8 a 22, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

MIÉRCOLES 15

CINE

Cine Latinoamericano Este festival dedicado a América Latina, que continúa hasta el 17 de octubre, se propone como espacio de encuentro y discusión sobre el cine de nuestra región. Esta tarde se proyecta un programa de cortometrajes entre los que se incluye La presentación, del argentino Nicolás Shujman (foto) que combina los códigos de la comedia incómoda con los del cine del terror en una historia de apenas 14 minutos. Otros directores que presentan obra en esta jornada incluyen además a Gabriel Bordon, Federico Molio, David Mello y Sebastián Duque como parte de una propuesta que transforma lo familiar en amenaza y nos enfrenta con lo inesperado.

A las 19 en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $5000.

Espejos nº 3 Se mantiene en salas la nueva película de Christian Petzold (Transit). Laura, una joven estudiante de música en Berlín, sufre un trágico accidente automovilístico en el que pierde a su pareja. Aunque físicamente ilesa, queda profundamente conmocionada. Es entonces cuando Betty, una mujer que presencia el accidente, la acoge en su hogar. A medida que el esposo y el hijo adulto de Betty superan su inicial reticencia, se establece una rutina familiar entre los cuatro. Con Paula Beer y Enno Trebs.

A las 19.30, en Cine Arte Cacodelphia, Junín 1930. Entrada: $5000.

TEATRO

Qué hacer con todas estas cosas La obra de Alejandra Endler aborda el tema de la identidad y la memoria familiar. Lo que empieza como un registro se transforma en un ritual íntimo para habitar la pérdida y ensayar una identidad propia. La puesta se ubica en un cruce con el cine documental, la instalación y lo performático. En busca de su identidad, Laura recrea su vida a través de un joven que interpreta a su hermano y la asiste en un documental de su propia historia. Con Lisa Caligaris y Martín Elías Costa.

A las 21, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $17000.

MÚSICA

Club 20 Llega a Buenos Aires la banda salteña formada en 2018 por Maximiliano Montañez, Pablo Garzón y Piruu Mancia. Con un estilo que fusiona pop, rock y electrónica, lanzaron su primer EP en 2021 y el álbum Feria en 2023. Han tocado en los escenarios más grandes del norte argentino. En vivo, ofrecen un show eléctrico donde conviven el pop y el indie. Esta noche presentan sus nuevas canciones en una experiencia vibrante que cruza lo bailable, lo visual y lo emocional.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $17250.

ARTE

Un final programado Esta exposición propone un recorrido por instalaciones, esculturas y videos generando un tenue paisaje. Las artistas Celeste Martínez y Marcela González desarrollan desde hace años una práctica colaborativa que cruza arte, ciencia y tecnología para reflexionar sobre los límites entre cuerpo, tecnología y percepción. Propone una mirada que entiende la tecnología no solo como herramienta, sino como sistema de organización del mundo, atravesado por relaciones de poder, afecto y temporalidad.

De martes a domingo de 12 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

JUEVES 16

MÚSICA

Liliana Herrero La cantante argentina presenta Fuera de lugar, su nuevo disco. La acompañan Pedro Rossi en guitarra y voz, Ariel Naón en contrabajo, Facundo Guevara en percusión y Mariano Agustoni en piano. Además, se suma la presencia de invitadas de lujo: Lidia Borda, Susy Shock, Julieta Laso y Luciana Jury. Fuera de lugar es un disco de ocho canciones que interrogan y dialogan con nuestro presente. El LP convida dos pasajes poéticos: se abre con uno de René Char y culmina con “Horacio”, un gesto amoroso que evoca a quien fuera compañero de vida de la artista.

A las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: $25000.

ETCÉTERA

Hernán El autor argentino presenta Libro, su última colección de poemas. Lo acompañan Karina Cohen, Pablo Folino y Osvaldo Vigna. Ernesto Baca proyectará diapositivas. Hernán empezó sus lecturas en el Parakultural y desde 1994 editó dieciséis libros de poemas y cinco discos. Además, integró el colectivo Verbonautas y actualmente está al frente de la editorial Cae de Maduro. La obra poética de Hernán está compuesta por el amor, la irreverencia y el rock como referencia constante.

A las 19, en Estudio CROP, Gallo 760. Gratis.

Samanta Lewin Con una puesta en escena que combina poesía, performance y música, la autora presenta Mujer espejo, su primer libro. Esta obra busca ir más allá de las palabras: propone una experiencia íntima y transformadora. Una noche para espiar el laboratorio creativo de la autora y participar de un ritual compartido entre palabras, cuerpos y sonidos. La presentación contará con música original de Martín Pianzzo, Pamela Paglietta, Paula Rosas, GI Pignotti y la danza de Eva Mour.

A las 20, en Casa Deriva, Castillo 834. Gratis (con inscripción previa).

MÚSICA

Guillo Espel Cuarteto El grupo formado por Luis Rocco en flauta, Lisandro Rajal en bandoneón, Alejandro Becerra en cello y Guillo Espel en guitarra continúa su serie de recitales presentando su álbum Souvenir. El título es precisamente el centro de este disco, la manera que los sustratos se filtran sin ostentación ni impostaciones. Espel ha logrado el santo grial de los músicos que han trabajado a partir tanto de tradiciones populares como de aprendizajes eruditos: la naturalidad.

A las 21, en Bar Conde, Av. Lacroze 3193. Gratis.

ARTE

Osvaldo Kreimer Se inaugura hoy la muestra del tallista Maderas empoderadas, que continúa hasta el 2 de noviembre. Sobre placas pegadas de multilaminado fenólico, troncos de podas y trozos de maderas que se cruzan en su camino, Kreimer rescata olas, cubos, animales inexistentes, hélices escherianas y escaleras que giran sobre sí mismas interminablemente, flores en movimiento. La curadora Olga Correa seleccionó una veintena de obras en las que el artista potencia lo orgánico del material.

A las 18, en Espacio Marcelo Gurruchaga, Tacuarí 719. Gratis.

VIERNES 17

ETCÉTERA

Ruge La obra de Diego Stickar es una película y una performance: el montaje lo realiza el mismo director en vivo, manipulando imágenes grabadas y otras generadas in situ con un conjunto de elementos. Un manifiesto visual en un mundo post-apocalíptico en el que tres generaciones de mujeres artistas, junto a sus amigas, crean "el nuevo cine": un movimiento que les brinda herramientas para enfrentar la hostilidad del entorno. Actúan Florencia Bergallo, Mónica Raiola, Miranda De la Serna, Margarita Molfino y Maruja Bustamante.

A las 21.30, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Entrada: $18000.

MÚSICA

Ok Pirámides Se presenta en vivo el proyecto de Julián della Paolera en voz, Loló Gasparini, Juan Martin Ferreyra, Nacho Jeannot y Gabriel Muscio. El sonido de la banda se destaca por la relación entre guitarras psicodélicas y ruidosas apoyadas en una base minimalista, groovy y oscura que despliega frecuencias hipnóticas acompañadas de una lírica ácida y cotidiana. Comparten la fecha con Nena Ama Rupaul y un DJ set de Facu Warrior y Fernando Pulichino.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $15000.

Juicy Nise El artista es parte de una nueva generación de músicos argentinos que prometne transformar la escena musical nacional. Inspirados por el legado de figuras internacionales como Chief Keef, representan una ola innovadora de artistas que están redefiniendo el panorama musical. Esta será la presentación oficial de su nuevo disco, Sentimental Gangster 2. Completan la noche Enzocerobulto y Salas Flaco.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

TEATRO

Culpable Por única vez en el país, se presenta el segundo espectáculo de Samuel Padilla (Metus). Un One Man Show con tres personajes diferentes: Marcos, atormentado por la culpa, es víctima de sus propios pensamientos; Rubén es un hombre que intenta evadir sus emociones a través del alcohol e Inés, una mujer que lucha por encontrar su voz creativa e independiente frente a una sociedad que busca controlarla a través de la culpa. Dirige Nuria de Luna.

A las 19.30, en El Vitral, Rodríguez Peña 344. Entrada: $20000.

Una obra más real que la del mundo La segunda creación de la compañía La Mujer Mutante es una invitación a transitar una caminata por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Itala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita. Una comunidad en expedición hacia ninguna parte. Un grupo de actores oficiarán de guías entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón del barrio. Dirección: Juan Coulasso.

A las 14.30, en el Cementerio de Chacarita, Guzmán 680. A colaboración.

SÁBADO 18

FOTOGRAFÍA

Muestra Argra Se inaugura la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino que propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas del 2024. En su 36° edición, se mostrarán y proyectarán más de 150 fotografías seleccionadas para la exposición, entre las más de 2500 imágenes enviadas por reporteros de todo el país. Se trata de imágenes que registran los hechos más relevantes a través de una selección que incluye actualidad, retratos, vida cotidiana, política, medio ambiente, arte y espectáculos, deportes y hechos de represión.

A las 17, en Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex Esma), Av. Del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

Inundar la zona En el marco del festival Escenas Emancipatorias que se extiende hasta mañana inclusive, se genera una conversación sobre el rol de las artes escénicas ante el avance de la ultraderecha. Maruja Bustamante (foto), Eva Palottini y Alejandro Tantanian dialogarán sobre las tácticas y escamoteos para entrenar escénica y colectivamente los sentidos y las políticas ultraderechistas que nos azotan. El festival propone articular pensamiento crítico, activismo y artes escénicas a lo largo de encuentros para imaginar futuros posibles.

A las 19.30, en Galpón Face, Funes 2142. Gratis.

MÚSICA

Emmanuel Horvilleur Recientemente, el músico estrenó "Elástico", single adelanto de su próximo álbum de estudio, que será parte de este show en el que combinará su presente musical con los clásicos de siempre. El recital promete reunir lo mejor de su repertorio, nuevas canciones y una puesta visual de alto impacto.

A las 20, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: desde $16500.

CINE

Boletín interno Una familia de clase baja militante de la izquierda argentina se ve atravesada por la expulsión del padre del partido. Meri investiga y busca respuestas. Así es que descubre la violencia ejercida por su padre y las consecuencias en las mujeres de su familia. El documental está dirigido por Meri Franco Mao.

A las 19, en Arthaus, Mitre 434. Entrada: $5000.

Alemania El Futuro Club Cinéfilo es un ciclo que invita a disfrutar de una película argentina y una charla posterior con realizadores y realizadoras. Hoy se presentará Alemania (2023) de María Zanetti, film que cosechó múltiples nominaciones a los premios Cóndor, Sur y Platino, y participó en festivales de cine de todo el mundo. Lola, una adolescente de 16 años, está rindiendo las materias que se llevó, cuando aparece la posibilidad de ir a estudiar un semestre en Alemania. Con Miranda de la Serna y Maite Aguilar.

A las 17, en Savia Cultural, Jufre 127. Entrada: desde $8000.

