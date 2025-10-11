Si las elecciones para diputados nacionales fueran hoy, en Rosario un 31,6 por ciento votaría por “la representante de los dos Juanes” (Monteverde y Grabois), la postulante de Fuerza Patria, Caren Tepp; un 19,5 por ciento lo haría por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), el desconocido Agustín Pellegrini; y sólo un 16,1 se inclinaría por la cabeza de lista de Provincias Unidas, la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien acuñó el mote machirulo sobre su competidora que la dobla en intención de voto.

Así se desprende de un estudio de opinión pública realizado entre el 1° y el 7 de octubre últimos por la encuestadora Nueva Comunicación, que relevó una serie de datos –entre ellos la intención de voto- de figuras políticas nacionales y locales entre 1204 personas residentes en la ciudad mayores de 16 años, con un error de muestra de +/-3,5. El método de recolección de datos combinó visitas domiciliarias con contactos online.

Cuando al electorado se le consulta por fuerza política y no por nombre de los candidatos –los tres poseen altos niveles de desconocimiento entre los sufragantes locales-, la intención de voto se reduce a 29,6% en el caso de Fuerza Patria, y se amplía a 22,3% en el de LLA, cuyo sello electoral parece lucir más atractivo que su postulante.

A Scaglia, del mismo modo que a Tepp, le va mejor que a su partido, Provincias Unidas, ya que “si las elecciones fueran hoy” el 14,9% votaría por el espacio multipartidario conformado por seis gobernadores, casi dos puntos menos que la candidata, dice el relevamiento de opinión pública.

En términos de candidaturas personales, en el cuarto lugar aparece el postulante del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Carlos Del Frade, con una intención de voto del 6,5%, para ubicarse por debajo Franco Casasola, del Frente de Izquierda, con 4,6 puntos.

¿Y estos quiénes son?

Un patrón común de los tres principales candidatos a diputados nacionales por Santa Fe es que comparten altos índices de desconocimiento en el electorado rosarino, según esta muestra. Un 32% respondió “no la conozco” cuando le preguntaron por Caren Tepp, un 34% dio la misma respuesta al ser consultado por Scaglia y un 49% desconoce quién es Pellegrini, el candidato libertario que es asesor de la actual diputada nacional de ese partido, Romina Diez.

Eso no necesariamente es un problema, sino que puede ser una oportunidad para que, si las estrategias de comunicación política partidarias lo consiguen, amplíen su imagen positiva y, eventualmente, su caudal de votos.

A eso apuntan los afiches que muestran a Tepp junto a su compañero de vida y militancia, Juan Monteverde, que es más conocido que ella en el electorado, y que el gobernador Maximiliano Pullaro utilizó en un acto para afirmar que es “la mujer de Monteverde”, fórmula que Scaglia profundizó en términos machistas al agregar que “le faltó decir que es la representante de Juan Grabois. Los dos Juanes”.

Cuestión de imagen

De los tres postulantes, de acuerdo al trabajo de Nueva Comunicación, Tepp es la que posee mayor imagen positiva entre los consultados en Rosario, con un 40,7%. Luego sigue Scaglia con 35,2 puntos y más atrás de ubica el candidato de LLA con 30.

En términos de imagen negativa, tal vez por su desconocimiento en el electorado, Pellegrini solo posee un 13,9%, compuesta de un 6,2 regular-mala, un 2,6 mala y un 5,1% muy mala.

La primera candidata la lista de Fuerza Patria, por su parte, tiene un 21,3% de imagen negativa (6,9 regular mala; 5,3 mala y 9 puntos muy mala); mientras que la vicegobernadora tiene una imagen negativa del 24,6% (13,2 regular-mala; 5,2 mala y 6,3 muy mala).

El muestreo también mide las imágenes de dirigentes locales como el gobernador Pullaro y el intendente Pablo Javkin. El licenciado en Ciencia Política nacido en Hughes aventaja a su vice, que obtuvo el mismo título de grado pero nació en ciudad de Gálvez, al tener un 53% de imagen positiva entre los rosarinos y un 38 de negativa. Por su parte, el jefe político de la ciudad posee un 51% de imagen positiva y un 42 de negativa, según la encuesta de principios de mes.

En cuanto a la “imagen comparada de dirigentes locales”, que es el resultado de la combinación de los porcentajes de mala, muy mala, regular, muy buena, etcétera, el muestro revela que Tepp es la mejor posicionada con un diferencial de +19,5%, seguida por Pellegrini con un +16,6%, para ubicarse en tercer lugar el gobernador Pullaro con 15,2 puntos positivos; Scaglia con +10,6 y Javkin con 8,8 puntos a favor.

Figuras nacionales

De las figuras nacionales medidas, Cristina Fernández de Kirchner es quien atesora mayor imagen positiva con un 47,4% de los rosarinos consultados, mientras que su imagen negativa supere ese guarismo, al ubicarse en 49 puntos.

Javier Milei, el presidente en ejercicio, solamente recoge un 36,2% de imagen positiva entre el electorado local, que en cambio lo observa negativamente en un amplio 60,5%.

A su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia y “arquitecta” de la campaña electoral de medio término para los comicios del 26 de octubre, le va peor: solo un 20,5% de los rosarinos y rosarinas la ve con buenos ojos, mientras que el 69,1% tiene una imagen negativa de la mujer. Demasiado para ser alguien que casi no habla en público.