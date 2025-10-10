"La presidenta del Partido Justicialista nacional está detenida injustamente y proscripta, esa es la principal irregularidad", dice Teresa García cuando se le pregunta por el actual escenario electoral en la provincia de Buenos Aires. A dos semanas de las elecciones la senadora provincial cuestiona las modificaciones al sistema electoral que "se hicieron en un año electoral" y afirma que la decisión de la Justicia Electoral de no habilitar en la provincia de Buenos Aires la impresión de boletas sin la cara de José Luis Espert es la correcta. “Era materialmente imposible”, asegura en diálogo con Buenos Aires/12.

Para García, que ocupa el sexto lugar en la lista y seguramente volverá al Congreso nacional en diciembre, la renovación de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, no necesita un recambio. El mandato del presidente del partido, Máximo Kirchner, vence a fin de año y se espera que para noviembre se convoque a elecciones partidarias.

La presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria en la Legisaltura provincial expresó la necesidad de aguardar los resultados de las elecciones de octubre para luego avanzar en discusiones internas. “Hay que esperar a la elección y luego de eso ordenar el peronismo”, afirma.

--¿Era viable reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires?

--Coincido con la Justicia con que era algo inviable porque se que estaban impresas todas las boletas de la Cuarta, la Quinta, Sexta, Séptima sección y no sé si parte de la Tercera. Ya estaban en los galpones de la Justicia las urnas con los bolsines preparados para adosar a la urna. O sea, todo el proceso electoral ya estaba iniciado porque hace 15 días fue la audiencia y la corrección de las boletas. Hay una consideración del juez y de la Junta, que para mí es esencial; nosotros ya teníamos avanzado el cronograma electoral, y por otro lado si vos abrís una posibilidad a 15 días de la elección cualquier fuerza política te puede pedir cambios. Entonces, no le podrías decir que no porque tendrías un antecedente. La Boleta Única Papel es como un consorcio, sos parte de un único instrumento electoral, y nadie puede tomar una decisión por ese instrumento, lo puede pedir, pero no hay porque otorgárselo.

--¿Qué puede pasar si La Libertad Avanza apela?

--Ahí hay un tercer problema porque hay tres imprentas con disposición a imprimir, pero el tiempo de demora es una semana. Si la La Libertad Avanza quisiera apelar la medida del juez federal con competencia electoral y llevarla a la Cámara, eso recién tendría un dictamen el otro viernes, más una semana para la impresión de las boletas, ya estaríamos sobre la elección y quedaría todo el armado de las urnas. O sea, es materialmente imposible. Además, el costo. Son más de 8 mil millones. Son cerca de 15 mil millones con el resto de la papelería. Es una fortuna.

--¿Ve particularidades o irregularidades en este proceso electoral?

--Si, primera situación de irregularidad en esta elección fue que las modificaciones al sistema electoral se hicieron en un año electoral, cosa que nunca ocurrió. Nunca se hace modificación de los sistemas electorales en año electoral. Incluso el desdoblamiento. O sea, ahora vos tenes a la provincia de Buenos Aires sometida a una nueva elección, pero además con un agravante serio, que la presidenta del Partido Justicialista nacional, que lo que se pone en juego son bancas nacionales, está detenida injustamente y proscripta. Vamos a ir a una elección con alguien que quería ser candidata y que la metieron presa. No es muy sano el proceso electoral que estamos abordando, no es saludable para la política.

--¿Recuerda algún caso similar al de José Luis Espert en la provincia?

--Nunca vi un caso como el de Espert con una violencia propia de un energúmeno, a la que después se le sumó un rosario de delitos. El caso Libra por un lado, Spagnuolo por otro, el fentanilo contaminado, las acciones y no acciones de los funcionarios de control, 140 personas muertas, y sumado a esto el caso Espert que fue con idas y vueltas todo el tiempo hasta que en un momento el propio Guillermo Francos y Patricia Bullrich ya pedían por favor darle un cierre porque no se podía sostener esa campaña.

--¿En este contexto particular ve necesario un recambio en el PJ bonaerense?

--No. El presidente del partido y una parte del partido -en la que estoy yo también- somos la expresión de un sector político. Hay también dentro del partido expresiones del Movimiento Derecho al Futuro, como el caso del Cuervo Larroque o de Walter Correa. Es un consejo del partido que ha sesionado poco en un año electoral, algo que habitualmente pasa, pero puso todos los instrumentos como partido para la elección del 7 de septiembre, desde los apoderados a las juntas electorales, todo lo que merece la elección. Yo no veo necesidad. Creo que lo que hay que esperar es el resultado del 26, que espero que sea contundente, porque las cosas no mejoraron del 7 de septiembre a la fecha para la gente. Si Milei perdió como perdió en septiembre, hoy hay más razones para que no se lo acompañe. Pero hay que esperar la elección y luego de eso ordenar el peronismo, ver cómo queda el peronismo, cómo quedan las gestiones, cómo quedan las cámaras, no es una cuestión menor. El Senado provincial va a tener mayoría propia con 24 bancas, pero luego hay que discutir todos los cargos de gestión legislativa, vicepresidente primero de las cámaras, y presidentes de bloque. No sé si es conveniente discutir una interna en el medio de eso, seguramente estará convocada, pero yo la veo innecesaria.

--¿Como vienen las negociaciones en la Legislatura bonaerense para conseguir el endeudamiento que necesita el gobierno provincial?

--Hay un sector de la oposición que dice que acompaña y cuando empiezan las conversaciones no lo hace, no están las manos. Hubo charlas en el ámbito de la Legislatura entre Verónica Magario y algunos presidentes de bloque, pero finalmente llegó el día de la sesión y no se pudo avanzar con el proyecto. Nosotros teníamos el bloque completo, solo un compañero ausente porque tenía un problema de salud la hija. Yo hice reunión de bloque a la mañana para ver con que nos encontrábamos, porque se necesitan los dos tercios inexorablemente. Somos 21, se necesitan 31. Finalmente, ese día se discutió en labor, pero no se trató. El mensaje que recibí es que se iba a abrir una ventana política con el gobierno porque el reclamo generalizado es el fondo de los municipios. Sé que hubo un par de reuniones en casa de gobierno, pero como a mí no me invitaron (no lo digo lamentándome), como no estuve no puedo contar lo fino de esos acuerdos.

--¿Cuándo se va a comenzar a trabajar sobre el presupuesto?

--El Presupuesto todavía no entró a la Legislatura. Seguramente, a cómo estamos con los tiempos, ingresará después de la elección.