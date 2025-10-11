La semana que viene será la audiencia preliminar en la causa por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven hincha de Central asesinada de un piedrazo en 2023, en Ovidio Lagos y Montevideo, cuando volvía en moto de ver el clásico de fútbol en Arroyito. En la previa, la querella cuestionó que la defensa del último imputado en el caso, Damian Reinfenstuel, intentó retrasar esa instancia que consideran clave para el avance del caso, con el pedido de un peritaje médico oftalmológico. El planteo de esperar los resultados fue rechazado por la Justicia. Son tres los acusados en la causa.

Reinfestuel estuvo prófugo un año y 9 meses. Este año fue detenido en Bolivia. En julio, luego de los trámites de extradición, fue imputado por homicidio agravado cometido en espectáculos deportivos; y se sumó a los otros dos acusados en el caso, Ariel Cabrera y Juan José “Tuerca” Massón, por el hecho cometido hace más de dos años. Los tres están en prisión preventiva.

Este martes, el caso llegará a audiencia preliminar, pero en la previa, la defensa de Reinfestuel solicitó una medida con la que -según indicó la querella- intentó retrasar esa instancia. Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, planteó en LT8 que se trata de un intento defensista, que interpretó como un "manotazo de ahogado".

Según indicó la querellante, lo que pidió la defensa fue una pericia oftalmológica. "Es una falta de respeto y una burla que ahora quiera decir que él no pudo haber tenido puntería, porque esas fueron las palabras, para haberle dado en la cabeza a Ivana, porque no ve".

Más temprano, el abogado querellante de la familia, dijo que "Reifenstuel pidió una pericia que trata de mostrar que no tiene agudeza visual y, por tanto, no pudo haber sido (quien cometió el hecho). Es infantil, porque estamos hablando de una baldosa, qué agudeza visual se necesita", preguntó. En tanto, indicó que a raíz de esa medida, la defensa pidió que se esperen los resultados para continuar con el proceso judicial, pero no se hizo lugar al planteo y el martes será la audiencia preliminar.

Cuando se hicieron las primeras dos imputaciones -Reinfestuel estaba prófugo-, Fiscalía indicó que la investigación permitió establecer que se trató de hinchas de Newell's que se reunieron a ver el partido y que luego al menos tres decidieron ir hacia las inmediaciones del parque Independencia, donde fue cometido el hecho.

Silvina recordó que en el caso, los tres imputados tienen la misma acusación. En la imputación a Reinfestuel, en julio pasado, el fiscal Lisandro Artacho dijo que a la víctima “se la ataca porque pertenecía al club” rival. Entonces, “es indiferente qué piedra le pega, porque son aportes esenciales en el marco de un plan”, ya que “sin esos aportes individuales, el hecho no se iba a cometer en esas circunstancias específicas”.