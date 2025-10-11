Dos candidatos al título se enfrentan esta noche en Liniers. Central visita a Vélez en un partido donde habrá un homenaje a Miguel Russo, quien falleció el miércoles y en su paso como entrenador fue campeón en ambas instituciones.

Vélez está segundo en el Grupo B con 22 puntos, a un punto del puntero Deportivo Riestra. Mientras que Central, líder de la tabla anual, en la zona está quinto con 18 puntos, en posición de acceso a los octavos del final del torneo.

Esta noche Ariel Holan hace dos cambios obligados. El entrenador canaya se inclina por la aparición de Santiago López en lugar de Jaminton Campaz, respecto al equipo que viene de vencer a River. El colombiano se fue a jugar partidos amistosos con la selección de Colombia. Y Enzo Giménez reemplaza a Gaspar Duarte, de baja con delencia muscular. El ingreso del paraguayo como volante responde a la necesidad de sumar juego de marca ante un rival que tiene buenas aptitudes en el mediocampo.

Vélez: Marchiori; Lagos, Magallán, Quirós, Elías Gómez; Baeza, Aliendro; Pizzini, Galván, Lanzini; Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central: Broun; Coronel, Mallo, Komar, Sández; Giménez, Ibarra; Di María, Malcorra; López; Veliz. DT: Ariel Holan.

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Vélez

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium