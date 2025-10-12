Zodíaco



David Fincher

2007

Después de algunos personajes en el cine indie, como el hermano problemático de Laura Linney en Puedes contar conmigo (2000) de Kenneth Lonnergan y el inquietante policía de En carne viva (2003) de Jane Campion, Ruffalo interpretó al inspector David Toschi de la policía de San Francisco en Zodíaco, una de las mejores películas de David Fincher. Junto con Jake Gyllenghall y Robert Downey Jr. formaron la tríada que intenta identificar al asesino serial que manda mensajes cifrados sobre sus aberrantes crímenes al San Francisco Chronicle. Cuando el actor se entrevistó con el verdadero Toschi, le sorprendió que “recordara a la perfección todos y cada uno de los detalles del caso. Cuándo, dónde, quién estaba allí y qué vestía. Siempre recordaba lo que todos vestían”.

La isla siniestra



Martin Scorsese

2010

Un nuevo policía aparece en la carrera de Ruffalo, esta vez bajo la dirección de Martin Scorsese. Basada en la novela de Denis Lehane y ambientada en un manicomio insular cercano al puerto de Boston, la historia transcurre en los años ’50 y comienza como una intriga criminal para tornarse un laberinto de locura y alucinaciones. Ruffalo interpreta a Chuck Aule, asignado junto a su colega Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) para investigar la desaparición de una mujer que ahogó a sus hijos y elaboró una ficción para olvidarlo. En los terrenos linderos del sanatorio, un faro marca el punto de inflexión entre realidad y fantasía, entre agonía y liberación. Ruffalo y DiCaprio construyen una dinámica absorbente que dibuja la figura del doble que Scorsese recupera de la tradición hitchcockiana.

En primera plana



Tom McCarthy

2015

Esta película oscarizada y discutida por su estética televisiva se convirtió en un éxito inesperado y en la tercera nominación de Ruffalo al Oscar como mejor actor de reparto, luego de haberlo conseguido por Mi familia en 2011 y por Foxcatcher en 2014. El activo principal de la película es su tema: la investigación periodística de un equipo del periódico Boston Globe que destapó una serie de casos de abuso infantil cometidos por sacerdotes y encubiertos por la Arquidiócesis Católica de la ciudad. El resurgimiento de un cine político que definió a directores como Sidney Lumet o Alan J. Pakula, sin el vértigo de los años ’70, pero con el aplomo que ofrecen actuaciones como la de Ruffalo al dar vida al periodista Mike Rezendes, pieza clave de la revelación del escándalo.

El precio de la verdad



Todd Haynes

2019

Es quizás la película más atípica del cine de Todd Haynes, afecto a las virtudes melodramáticas y a las identidades en conflicto. En este caso, es la historia de una larga demanda, que comienza cuando el abogado interpretado por Mark Ruffalo recibe a un granjero de Virginia al que se le muere el ganado y continúa con la irrupción del letrado en la celebración anual del negocio agroquímico para exponer la contaminación del río Ohio a manos de la corporación Dupont. Es la película que mejor concentra la sintonía de Ruffalo con un personaje que representa la encarnación de su tesón y de sus inevitables colisiones con el sistema. Hombre de palabra, de fe en crisis, actor de cuerpo cansino y fatigado que encarna en la firmeza de su ánimo el permanente compromiso con su arte.