Gimnasia de Mendoza consiguió un hito inolvidable para su historia al lograr el ascenso a la Primera División. En una final cargada de polémica, el conjunto dirigido por Ariel Broggi, que estuvo a dos minutos de perder en el tiempo reglamentario, forzó el suplementario y se impuso por penales 3-0 a Deportivo Madryn para conseguir el ansiado boleto para la máxima categoría. El juego tuvo todos los condimentos, con acciones discutidas, emociones frente a los arcos y un desenlace que cambió en el tiempo de descuento. Y un héroe llamado César Rigamonti.

"Confíen en mí", dijo el arquero mendocino cuando el 1-1 ya era historia y todo se iba a definir en los penales. Y vaya que tenía razón. El guardavallas contuvo los remates de Recalde y Manna y encaminó la victoria para el conjunto de Broggi. Crego tampoco pudo con el arquero y, cuando su disparo pegó en el travesaño, la gloria ya era toda mendocina. La infalibilidad de pateadores de Gimnasia hizo el resto.

En el balance de los 120 minutos, Gimnasia hizo un poco más de méritos, además de haberse sentido perjudicado en las ocasiones polémicas. Dos goles (bien) anulados, uno por mano de Matías Muñoz tras un cabezazo goleador y el otro por mano de Servetto en la acción previa al tanto de Nicolás Romano, y un posible penal a favor no pitado lo dejaban con la sensación de las manos vacías. Madryn, en tanto, se vio superado durante más tiempo en el partido, pero cuando tuvo su chance no la dilapidó: Nazareno Solís ejecutó un gran tiro libre que Luis Silba cabeceó por el segundo palo para vencer a Rigamonti.

Con más ganas que fútbol, Gimnasia se fue en busca del empate y tuvo su premio casi en la última acción por una mano polémica, que esta vez cayó a su favor. Penal que Facundo Lencioni anotó con enorme jerarquía para mandar todo al suplementario. Allí de nuevo Gimnasia mostró mejor juego y tuvo las chances más claras, pero nada cambió. La gloria y el ascenso se iba definir en los penales.

Entonces llegó el momento de Rigamonti, que mostró toda su confianza y llevó a Gimnasia de la mano a la Primera División.