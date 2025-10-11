La alumna de 10 años que resultó herida en la localidad de Rancagua en Pergamino --provincia de Buenos Aires-- por un fallo en la simulación de la erupción de un volcán, fue operada en el Hospital Garrahan: su situación es crítica y su pronóstico reservado. El accidente ocurrió en el colegio Instituto Comercial Rancagua y más de diez personas heridas fueron internadas en diferentes hospitales tras la explosión.

Luego de lo sucedido el jueves por la noche, la menor de edad que se encontraba en primera fila fue la más afectada y debió ser llevada de urgencia en un helicóptero sanitario hacia el Hospital de Pediatría más importante del país. Afortunadamente respondió bien al traslado aéreo y fue recibida por un equipo interdisciplinario de cirujanos oftalmológicos, neurocirujanos y neurólogos con el objetivo de estabilizarla.

Inicialmente la niña tenía quemaduras en el rostro y una grave lesión en el maxilar izquierdo producto de un fragmento metálico que le ingresó al cráneo. Frente a este diagnóstico fue urgentemente derivada para una cirugía maxilofacial de alta complejidad, pero todavía podría perder la visión de un ojo. De esta forma, continúa en cuidados intensivos y aún es asistida por un soporte vital avanzado.

"A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte del cerebro. Está muy delicada, inconsciente y conectada a un respirador", especificó en una entrevista televisiva el intendente de Pergamino, Javier Martínez, sobre el delicado estado de salud de la niña.

El accidente de Pergamino

En el contexto de una feria de ciencias escolar coordinada por el profesor de Física y Química, se presentó una maqueta que contenía azufre, carbón y salitre para simular la erupción de un volcán. Sin embargo, un desperfecto ocasionó una explosión y al menos diez personas resultaron heridas.

El estallido hizo que algunos fragmentos y restos de material se convirtieran en esquirlas que dañaron a varios presentes provocándoles cortes. Además hubo quemaduras en algunos de los presentes, entre quienes se encuentra la niña cuya salud quedó más comprometida. Todos los heridos fueron inicialmente trasladados al Hospital San José y la mayoría de ellos son niños, aunque también hay adultos en la lista.

Comenzó la investigación

Según el diario La Opinión de Pergamino, la explosión se habría producido por la combustión de materiales inflamables utilizados para hacer las veces de volcán. La investigación que ya comenzó y está a cargo del fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, Fernando Pertierra, pretende descubrir cuáles eran esos elementos.

"Estamos disponiendo peritajes, secuestramos documentación y estuve en el lugar", dijo el encargado de conocer cómo se llegó a la explosión. Además aclaró que deberán "determinar si esto se debió a una negligencia del profesor o no" y agregó que "la escuela cumplió con los requisitos", dado que fuera del establecimiento estaban las ambulancias y dotaciones de bomberos necesarias para el evento.