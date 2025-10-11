El éxito de la operación de la Administración Trump para el rescate del gobierno de Javier Milei dependerá, en gran medida, del interés que pueda despertar en empresarios estadounidenses para invertir en Argentina en un plazo relativamente corto. Los gestos de respaldo incondicional al plan económico argentino mostrados en las últimas semanas desde Washington, más allá de evitar en lo inmediato que Milei transforme a la Argentina en un estado fallido (palabras de Bessent), buscan que la inversión norteamericana desplace a la presencia china del Cono Sur en áreas estratégicas.

«Lo de China es lo más importante para Trump, lo que le está diciendo a la Argentina es que no dependan más de China, dependan de nosotros», fue la explicación que dio esta semana el ex director para el Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser, acerca de cuál sería el interés principal de Estados Unidos en involucrarse en la crisis financiera y cambiaria argentina. En su criterio, la intervención norteamericana en la economía argentina «busca alentar el acceso de empresas de su país en la explotación de minerales, tierras raras, energía» y otros insumos clave.

Desde fuentes oficiales estadounidenses se comentó el interés del gobierno de Trump en que empresarios de ese país se interesaran en invertir en la extracción y refinación de recursos naturales como el litio o tierras raras (principalmente utilizadas por la industria electrónica, tanto de uso doméstico como militar), en tecnología y en telecomunicaciones. Areas que, se sospecha, están en el radar de los planes de inversión de China y cuya presencia en la región preocupa, y mucho, al gobierno de Washington.

En cambio, es sabido que la Administración Trump tiene mucho menor interés en la presencia de inversiones norteamericanas en la industria automotriz y otras de similar despliegue manufacturero en Argentina. las señales del gobierno estadounidense son, en general, en el sentido de repatriar las inversiones.

Por ahora, la frase de Bessent en una entrevista para la televisión de su país («Milei está comprometido a sacar a China del país») no se sabe que esté escrita en ningún documento, pero no hay dudas de que forma parte de las intenciones expuestas por las autoridades estadounidenses. Y serán un capítulo necesario de las conversaciones que el martes tendrán lugar en la Casa Blanca entre el anfitrión, Donald Trump, y su visitante, Javier Milei.

La Embajada de China en Argentina ya expresó su rechazo a los dichos de Bessent, a través de un comunicado de su portavoz. «Las provocadoras declaraciones del secretario Scott Bessent al referirse a las relaciones entre la República Popular de China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses».

«Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes (...). En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región».

De este modo, Argentina quedó involucrada de modo directo en el conflicto internacional entre Estados Unidos y China, comprometido a partir no de un beneficio perceptible para su economía, sino simplemente a cambio de un salvataje de emergencia a una crisis financiera y cambiaria, sin certeza de por cuanto tiempo.

El especialista en finanzas internacionales Javier Timerman, argentino radicado en Nueva York, advirtió que tanto la perspectiva de Scott Bessent respecto de la situación argentina, como los compromisos asumidos en favor del gobierno argentino, están provocando controversias en Estados Unidos y no descarta una confrontación política sobre esa cuestión, dependiendo en gran parte de los resultados.

«La postura de Bessent es que Argentina tiene un problema de liquidez, que la política económica va en sentido correcto, pero el calendario electoral provoca incertidumbre y mayor volatilidad en los mercados y cierto caos financiero. Estados Unidos y el FMI están dispuestos a ayudar, pero sólo Estados Unidos puede actuar rápido. Así justificó Bessent la insólita intervención del gobierno en un mercado extranjero», explicó Timerman.

«Pero los sectores críticos de Bessent dicen en Estados Unidos que no se trata de un problema de liquidez, no es que Argentina se quedó sin dólares y si se los ponés, sale. El país tiene un problema estructural, no genera dólares y no atrae oferta, sólo atrae demanda de dólares. Necesita exportar lo que produce, pero lo que produce y exporta no alcanza para pagar importaciones, la deuda, los dividendos a inversores, la demanda de ahorristas, etcétera. Entonces, se preguntan para qué interviene Bessent si el problema de fondo seguirá existiendo. ¿Para ganar tiempo?»

El ganar tiempo estaría referido, entonces, en llegar a las elecciones del 26 sin caos financiero. Bessent reiteró varias veces que al gobierno «seguramente le va a ir bien» en las elecciones legislativas. Esta es su expectativa, y la del FMI. Que tras un triunfo en las elecciones, se lleven a cambio de la mano del FMI una serie de cambios legislativos en favor del capital extranjero --hasta un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos está en agenda--, el abandono definitivo de las bandas cambiarias --fuerte devaluación-- y ahí sí estén dadas las condiciones para el arribo de inversiones estadounidenses con la que sueña la Administración Trump. Principalmente, para la explotación de recursos minerales --litio, uranio, tierras raras-- de alto valor estratégico. Con hegemonía estadounidense plena y el país convertidoa en un bastión de resistencia a la presencia china en la región.

Bessent, con Milei, Caputo y su equipo, comparten ese sueño húmedo. Un resultado adverso el 26 lo puede transformar en su pesadilla.