Con el inicio de la primavera, de este lado de mundo, no sólo reverdece el entorno, las flores, la naturaleza. De este lado del mundo, en el norte del país, un 23 de septiembre de 1930 nació Miguel Ángel Pérez. Poeta de la copla, guitarrero y recitador profundo, hace un puñado de días hubiese cumplido 95 años. Por eso se actualiza su vida, en la memoria de quienes lo conocieron.

Creador de Coplas del arenal, Cartas a la casa, Los potros o El cantar del carnaval, entre otras, Perecito nació en la provincia de Catamarca pero pasó su niñez en la ciudad de Cafayate y se aquerenció en Salta hasta sus últimos días.

Autor de numerosas letras del cancionero nacional, trabajó a la par del “Cuchi” Gerardo Núñez, Ernesto Cabeza, José Juan Botelli, César Isella y otros artistas fundamentales. Por él se dice la Vidala de la lluvia o Si llega a ser tucumana y tantas otras. Para exaltar su legado invaluable, se traza aquí un mapa de remembranzas, entre voces plurales, que lo traen de vuelta.

La ternura del padre

Jimena Pérez, una de sus hijas, “la menor de 7 hermanos”, inicia el recorrido con algunas postales que se delinean “puertas adentro” y dice: “Los mejores recuerdos que tenemos como familia son sus cumpleaños, donde se daba la conjunción con sus amigos entre poesías y cantos. Son momentos que quedarán en el corazón de cada uno de nosotros porque su ternura de padre y poeta se colaba entre coplas y guitarras”.

Todavía más, emocionada, afirma: “El tata era un ser bastante peculiar: silencioso, pero con la palabra justa. Poseedor de una dulzura especial, y de un humor exquisito y popular, risueño y amable, amigo leal y padre compañero, sumamente respetuoso con todos y amante de la vida por sobre todas las cosas".

La conversación vira hacia la letrística y ella confiesa: “De las que hizo con el Cuchi sin duda la más conocida es Zamba para la viuda y es bellísima, pero la que más me gusta es la Santamariana. La obra que describía su gran pasión por los Valles Calchaquies y la admiración que él tenía por su amigo Manuel Castilla fue Es otoño Manuel. También, la poesía que más me gusta, y que él recitaba cada vez que tenía la oportunidad son las Décimas Atadas, Poquito a poco”.

“Aparte de decir que fue el último sobreviviente de la generación del 60, quizás la que más injerencia tuvo en la historia de la cultura argentina, Perecito fue el máximo exponente de la copla“, subraya Jimena sobre el legado de su padre al panorama norteño y añade: “El decía que la copla es la primera expresión cultural de un pueblo y que a partir de allí nace la poesía . Podemos decir entonces que su trabajo fue imprescindible para encontrar la raíz de nuestra cultura, para poner en alto que la poesía es la expresión más pura del decir y sentir de la sociedad”.

El mejor coplero

El recuerdo del poeta se amplifica ahora en las palabras del músico Aníbal Alfaro, que lo evoca. “Fui uno de los privilegiados que conoció al poeta Miguel Ángel Pérez. Ya sabía quién era: lo había visto por primera vez en un recital en Salta, junto al Cuchi Leguizamón y al Dúo Salteño. Esa noche, a pesar de mis escasos 16 años, salí del recital sin entender qué me estaba pasando. Años después me di cuenta de que había asistido a un ritual de brujería artística. Nunca más la música ni la poesía volvieron a ser lo mismo para mí”.

Aníbal Alfaro y Perecito (Imagen: gentileza Argamonte)





En seguida, detalla: “La voz de Miguel Pérez, su forma de decir los poemas y las coplas, me provocaron una conmoción. Las palabras tenían peso, tenían forma. Algunas eran amargas, otras maravillosamente dulces. Fue un baño de eso que llaman sentir. Después la vida me llevó por el camino de la música: estudié guitarra clásica, pero mi espíritu quedó atrapado en la hechicería de aquel recital. Me entregué por completo a la querida música folclórica. En una de esas tocadas me lo presentaron a Miguel Ángel Pérez. Sentí esa mezcla rara de alegría y nerviosismo. Él, con su humanidad, se encargó de que los nervios se me fueran. Esa noche cantamos, tocamos la guitarra, Miguel dijo versos, llegó la madrugada y me volví a casa con el alma llena de algo hermoso, sin saber bien qué era”.

Con el tiempo, redefine Alfaro, el privilegio se volvió dicha: “Salíamos a dar recitales juntos. Siempre me mostraba y leía versos de poetas que yo no conocía. Cuando los decía, la voz se le quebraba por la emoción, a veces hasta las lágrimas. Amaba la poesía, la sentía hasta los huesos. Miraba el mundo con ojos de poeta. Enorme poeta. El mejor coplero que conocí. Inigualable diciendo los poemas. Cuando se plantaba en el escenario y decía el primer verso, todo quedaba en absoluto silencio. El público presentía que estaba ante algo sagrado. Porque él a las coplas las vivía. Aquí una copla de Miguel Ángel Pérez que demuestra cuanto conocía este basto mundo de la copla”.

Amistad entrañable

El itinerario continúa con el “Teuco“ Castilla, que conoció a Perecito en su adolescencia. “El pertenecía a una generación posterior a la de mi padre, que dio grandes poetas, como Walter Adet, Jacobo Regen, Jorge Martínez Morelli, él mismo Miguel Ángel Pérez”, enumera y lo caracteriza: “era hijo de un mecánico, nacido en Santa María, de Catamarca. Pero, como decía Jaime Dávalos, se fue a nacer a Santa María de Catamarca, pero desde niño vivió en Salta, en el Valle Calchaquí, Cafayate primero, y después en Salta. Y en el camino también tuvo una larga estancia en Córdoba, creo que en Jesús María. Y vivió una vida que fue alternando con el canto, porque también participó en grupos folclóricos tocando la guitarra. También hay un gran vidalero de Buenos Aires, con el que cantaba grandes milongas camperas. Pero era esencialmente poeta. Y fue un poeta que alternó con el canto y con el gran conocimiento de la copla popular”.

El Teuco destaca la habilidad de Perecito, que tenía un “ojo tan atinado, y un oficio tan pulido, para escribir sus coplas, que fueron unas de las piezas importantes de su poesía”. Y amplía: “la copla es esencialmente, no solo la columna vertebral de la poesía original de lengua castellana, sino también es un arte que, para hacerlo bien, ofrece muchas más dificultades de las que parece y de las que se supone. Hay que tener una pericia de lenguaje, de dicción y de síntesis, y de poesía, para que se haga una buena copla. Perecito tenía esa pericia”.

En el terreno de lo personal, el poeta describe su amistad con Perecito como un vínculo inigualable: “Yo he sido muy, pero muy amigo. Hemos tenido muchas infinitas noches de canto y aventuras. Hemos hecho espectáculos juntos, y me acuerdo que dimos una clase magistral sobre la copla a dúo en la Universidad de Córdoba. Fueron amaneceres, infinitos amaneceres, con un hombre con mucho ingenio, risueño, muy educado era Perecito, muy delicado. Y a la vez era de una chispa, de un ingenio que no daba tregua”.

Asimismo, reconstruye anécdotas entre risas: “Nosotros nos hacíamos las mil unas con copla, diciéndonos coplas uno contra el otro, y nos divertíamos de esa manera. Y fue para mí una de las amistades más entrañables, tanto, que cuando murió, mi reacción no fue de dolor, fue de una indignación con él que no quise ir ni al velorio. Porque estaba indignado con que me hubiera hecho eso. Hasta ese punto llegaba a lo que le quería yo a este hombre. Y bueno, eso dejó unas formas inolvidables en las canciones, con música del Cuchi Leguizamón algunas, otras con música de uno de los hermanos Núñez, de Gerardo Núñez, que son junto a Pepe Núñez, eran salteños radicados en Tucumán”.

Para cerrar su semblanza, Castilla remarca que su amigo era un hombre muy querido: “Por donde iba, muy querido y respetado. Y como digo, inolvidable… porque en Salta, por ejemplo, no lo dejan morir a Perecito, los amigos todavía le siguen haciendo burlas, como si estuviera vivo. Y lo que mucho me temo, creo que por ahí él también les responde”.