El enroque de Diego Santilli por José Luis Espert en la lista de diputados de La Libertad Avanza no parece haber modificado el difícil escenario electoral que enfrenta el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados realizada entre el 8 y 10 de octubre, la salida de Espert tras la confirmación de sus vínculos con el empresario narco Federico "Fred" Machado y su reemplazo por Santilli como cabeza de lista no logró atraer nuevos votantes.

Según el relevamiento, la entronización de Santilli en lugar de Espert tuvo un impacto casi nulo en los votantes.

Esto se debe, analizó la consultora, a que la gran mayoría de los encuestados ya tenía su decisión tomada: ante la pregunta sobre si los sucesos vinculados al excandidato cambiaron su voto, un 57,8% afirmó que “nunca iba a votar a La Libertad Avanza”, mientras que un 34,1% aseguró que “va a seguir votando a La Libertad Avanza”.

Solo un 5% de los encuestados admitió que pensaba votar por el oficialismo pero que ahora no lo hará.

Zuban Córdoba y Asociados sostiene que la lista de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, se consolida con un 44% de intención de voto, manteniendo una cómoda ventaja de más de diez puntos sobre la boleta de La Libertad Avanza + PRO, que apenas alcanza el 33,5%.

La figura de Santilli, la apuesta del Gobierno para remontar la elección, no logra generar entusiasmo. Carga con una imagen negativa del 57,2 por ciento, superando su imagen positiva de 37,4 por ciento.

Por su parte, Taiana, el candidato de Fuerza Patria, goza de una imagen positiva del 49,7 por ciento frente a una negativa del 42,7 por ciento.