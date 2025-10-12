A tres semanas del triple crimen de Florencio Varela, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó los nuevos avances del caso que sacudió a la Argentina: ubicaron a los implicados en la escena, entre los que hay tres prófugos.

De acuerdo a lo informado por el ministro bonaerense, la investigación judicial logró ubicar a los nueve implicados en la escena del crimen, gracias al análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios. Entre ellos hay tres prófugos con pedido de captura internacional -“el Loco David” (o “el Tarta”), Alex (pareja de una de las víctimas, Florencia) y Manuel Valverde Rodríguez (tío de “Pequeño J”), sospechados de formar parte de una red de narcotráfico con ramificaciones en Perú.

“Se los ubica en la escena del crimen. Este es un dato muy importante porque le da una solvencia de evidencia a la causa, fundamental para avanzar con las condenas”, sostuvo Alonso.

Los investigadores creen que los implicados actuaron de manera coordinada y que el triple asesinato fue una represalia dentro de una organización narco que opera entre Buenos Aires y Perú.

Asimismo, según el testimonio de una de las detenidas, Celeste el triple homicidio fue grabado y emitido por streaming, para que miembros de la organización en el exterior lo vieran en tiempo real.