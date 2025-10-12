Aldosivi volvió a ganar, por primera vez en la temporada sumó dos triunfos consecutivos y con el 2 a 0 que consiguió en Mar del Plata ante Huracán todavía cree que es posible quedarse en Primera. Sigue penúltimo en las dos tablas (promedio y anual) pero el equipo que ahora dirige Guillermo Farré pareció tonificado después de haberlo sorprendido la semana pasada a Unión en Santa Fe.

Huracán fue la cara inversa de la moneda. Estuvo mal toda la tarde con la pelota y le costó fabricar llegadas. Pero todavía se mantiene en el octavo puesto de la zona A, por lo que sigue ingresando a los octavos de final. A pesar de su sequía goleadora: hizo apenas seis en doce fechas y junto con su vencedor, que apenas marcó cinco, son los dos equipos menos efectivos del torneo.

El partido empezó a resolverse a los 16 minutos del primer tiempo. En un contraataque rápido de Huracán, un disparo cruzado de Rodrigo Cabral dió en el poste derecho del arco marplatense y en la jugada inmediata posterior, Yonathan Cabral habilitó a De la Vega, quien luego de dejar en el camino al marcador Guidara, cedió para que Natanael Guzmán entrara por el medio y abriera la cuenta.

después, Aldosivi apretó las marcas en el medio e incomodó a Huracán que nunca pudo armar juego desde allí y se equivocó mucho con la pelota, inclusive Miljvevic quien erró varios pases sencillos. En el segundo tiempo, el Tiburón apostó al contraataque y el Globo al barullo de la pelota parada Hasta que en los descuentos y cuando el conjunto visitante intentaba la igualdad a como diera lugar, Meza dio un rebote largo tras un remate de Leiva (quien había entrado en reemplazo de Giani) y Cerato de arremetida selló la victoria y le dio una semana mas de plazo a la esperanza de Aldosivi.