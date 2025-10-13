Lo saben desde Homero Simpson a Jimmy McGill/Saul Goodman/Gene Takavic. Si a uno lo persigue el largo brazo de la ley, el estado más al norte de los Estados Unidos es el lugar ideal para cambiar de identidad. Alaska: la última frontera (reciente estreno de Apple TV+) sigue a Frank Remnick (Jason Clarke), el único alguacil federal a cargo de esas tierras salvajes y silenciosas llenas de personajes tan hostiles como esa geografía. Atormentado por una tragedia pasada, el sujeto se ve repentinamente envuelto en una carrera contrarreloj cuando un avión se estrella y provoca la fuga de numerosos fugitivos, amenazando la seguridad de todos los de esa comarca. Algunos murieron, otros fueron capturados, pero de los dieciocho en cautiverio hay solo uno que le interesa a la CIA.

Cada uno de los diez episodios funciona de manera autónoma centrándose en alguno de los reos y su escape. El catalizador, con esa mezcla consumada entre El fugitivo, La roca y Con Air, dará lugar a un thriller conspiparanoico en medio de un enclave salvaje. Creada por Jon Bokenkamp (The Blacklist), la ficción ofrece un gran signo de pregunta sobre los motivos por los que la agente Sidney Scofield (Haley Bennet) anda principalmente tras las huellas de Havlock (Dominick Cooper). “Voy a encontrar al tipo que buscas, y todo lo demás que estás escondiendo”, le suelta Remnick a la agente de la Inteligencia. Tal como explicó su máximo responsable, aquí hay “un concepto ampuloso que está bien plantado sobre sus raíces”. Alaska: la última frontera, entonces, se echa a rodar en la tundra.