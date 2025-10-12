El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), organismo que integra el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, anunció una nueva convocatoria en el marco de los Encuentros de Formación 2025, el programa que impulsa instancias de capacitación gratuitas para la comunidad escénica de todo el territorio bonaerense.

Hasta el 27 de octubre estará abierta la inscripción para el taller presencial “La Máscara Teatral: desde el cuerpo disponible al acontecimiento escénico”, coordinado por el actor, director y docente José Britos. La propuesta se realizará en la ciudad de Benito Juárez los días 14, 15 y 16 de noviembre, con cupos limitados y participación gratuita.

Los encuentros de formación se consolidaron en los últimos años como un espacio de aprendizaje y encuentro entre artistas, técnicos, docentes y trabajadores del teatro independiente de la provincia. Con ediciones presenciales y virtuales, estos talleres buscan fortalecer la profesionalización y el intercambio entre las distintas regiones culturales del territorio bonaerense.

El taller que coordinará Britos propone una inmersión en el universo de la máscara teatral, entendida no solo como elemento escénico sino como herramienta de exploración corporal y poética. A lo largo de tres jornadas intensivas, los y las participantes trabajarán sobre la disponibilidad física, la presencia escénica y la construcción de personajes desde el cuerpo.

El CPTI impulsa este tipo de instancias en distintos puntos de la provincia para federalizar el acceso a la formación artística y acompañar el crecimiento del teatro independiente, uno de los sectores más vitales del entramado cultural bonaerense.

José Britos es actor, director y profesor de teatro. Egresado del Profesorado de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, cuenta además con una Maestría en Teatro (Mención Actuación) en la misma institución. Es parte del equipo de gestión de Cuatro Elementos Espacio Teatral de Mar del Plata y desde hace más de una década integra el grupo “La rosa de cobre”, con el que ha dirigido y actuado en múltiples producciones.

Entre sus obras más destacadas se encuentra “Al borde del silencio”, una pieza interpretada íntegramente con máscaras enteras, en la que también realizó la dramaturgia. En los últimos años, Britos se especializó en el trabajo con máscaras, formándose con referentes como Marcelo Savignone y Alfredo Iriarte, explorando las posibilidades pedagógicas, expresivas y escénicas de este lenguaje.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 27 de octubre mediante el formulario disponible en la web del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La selección de participantes estará a cargo del docente responsable del taller, con el objetivo de garantizar el mejor desarrollo del proceso formativo.