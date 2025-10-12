Ghana se convirtió en la clasificada número 21 al Mundial gracias a su triunfo 1-0 sobre Comoras y la derrota de Madagascar en Mali, poniendo fin a un mano a mano inesperado con los malgaches que duró hasta la última fecha de las Eliminatorias Africanas.

Las "Estrellas Negras" estarán jugando su quinto Mundial, todos en este siglo: octavos de final en 2006, cuartos en 2010 y eliminación en fase de grupos en 2014 y 2022. Ninguna otra selección africana logró jugar más veces la máxima cita en lo que va del siglo.

Ghana y Madagascar llegaban a la última fecha separadas por tres puntos pero con una diferencia de gol muy favorable a las Estrellas Negras, en caso de desempate. Claro que no fue necesario ya que los ghaneses ganaron de local contra Comoras con gol de Mohammed Kudus (Tottenham) mientras que Madagascar sufrió la presión y cayó por 4-1 en su visita a la eliminada Mali.

A Madagascar le queda esperar el cierre del resto de los grupos para saber si queda entre los cuatro mejores segundos que pasarán a unos playoffs para decidir al único clasificado al repechaje interncontinental.

Las Eliminatorias Africanas se estarán completando entre lunes y martes, con todavía cuatro boletos directos al Mundial por resolverse. Hasta ahora, los clasificados son Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana. Este lunes se jugarán la vida Cabo Verde (20 puntos y +5 de diferencia) y Camerún (18 y +12). Los caboverdianos están a un paso de jugar su primer Mundial y serán locales de Suazilandia (3), mientras que los "Leones" quieren hacer valer su historia y remontar la clasificación venciendo a Angola (11).

El martes, en tanto, se completará acaso el grupo más atractivo: el que tiene puntero a Benín (17 y +5), segundo a Sudáfrica (15 y +3) y tercero nada menos que a Nigeria (14 y +3). Aunque líder, Benín no la tiene tan fácil ya que será visitante de Nigeria, que no depende de sí mismo. Por su parte, Sudáfrica será local de Ruanda (11) mientras hincha por los nigerianos.

También se estará definiendo la historia entre Senegal (21 puntos), que recibirá a Mauritania (7), y República Democrática del Congo (19), local de Sudán (13). Como el grupo de Costa de Marfil (23 y +22), que será local de Kenia (12), y Gabón (22 y +11), anfitrión de Burundi (10).