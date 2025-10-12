La Estación Experimental Gorina abrió sus tranqueras para compartir avances científicos y tecnológicos en el agro, en medio de un clima marcado por la preocupación por el ajuste nacional en el sistema de ciencia y técnica. La jornada, encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, reunió a investigadores, funcionarios y productores en una muestra del trabajo público que hoy se ve amenazado por las políticas de desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.

“Desinvertir en ciencia es pegarse un tiro en el pie”, advirtió Rodríguez en la apertura del evento, que forma parte de la Semana de Tranqueras Abiertas, una iniciativa que abre al público las 16 chacras experimentales de la provincia de Buenos Aires. Desde la estación Gorina, ubicada en el cinturón hortícola del Gran La Plata, el ministro defendió la inversión sostenida en ciencia “como base para una producción más competitiva y sustentable”.

Allí, se presentaron resultados de investigaciones realizadas en conjunto con INTA, la UNLP y otras instituciones públicas, como la evaluación de baculovirus autóctonos para el control de plagas hortícolas y el uso de biofábricas para multiplicación de plantas. El traspaso de estas tecnologías al sector productivo fue destacado como ejemplo de soberanía tecnológica.

La jornada incluyó recorridas por las áreas de cultivo y laboratorios, con foco en el desarrollo agroecológico. Allí se presentaron ensayos sobre bacterias promotoras del crecimiento, control biológico con insectos benéficos, y mejoramiento genético en tomates criollos y batatas libres de virus. También hubo charlas técnicas sobre control de plagas, biofumigación y mejoramiento genético de alstroemerias.

Rodríguez subrayó la importancia del conocimiento como herramienta de transformación: “La idea es brindar respuestas concretas desde la ciencia a los problemas que enfrentan los productores”. Y añadió: “Lo que se destruye muy rápido lleva muchos años reconstruir. La ciencia necesita continuidad”.

La Estación Experimental Gorina es una de las chacras que trabaja sin agroquímicos, lo que la posiciona como modelo de producción agroecológica para los productores de la región. En ese marco, el ministro sostuvo que “ser competitivos y sustentables no son objetivos opuestos, sino parte de una misma estrategia de desarrollo”.

La actividad contó con la participación del presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza, el subsecretario Cristian Amarilla, y el responsable de la chacra, Inti Ganganelli. En un contexto de ajuste, los organizadores coincidieron en la necesidad de defender el sistema científico público como pilar para el desarrollo económico, social y ambiental.