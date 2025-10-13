





El pasado viernes 10 de octubre, las inmediaciones del Palacio Municipal se llenaron de energía y espíritu deportivo con la realización de la 6° edición del Circuito Malvinas, en el marco del 30° aniversario del municipio. Más de 15.000 personas participaron de esta jornada gratuita, inclusiva y abierta a toda la región, reafirmando el compromiso del Estado local con el deporte, la salud y la integración.

El intendente Leo Nardini acompañó el evento desde temprano, recorriendo el predio, saludando a las familias y compartiendo la largada general. “Estamos muy contentos de ver a las familias participando. Desde los más chiquitos hasta los adultos mayores, los abuelos que hacen vida al aire libre y saludable a través del deporte”, expresó. Y agregó: “Fortalecer esta política de inclusión deportiva es parte de los valores que queremos sembrar para construir el lugar que soñamos”.

La jornada comenzó con la entrega de remeras, seguido por la entrada en calor y la largada general de las carreras de 10K y 3K, con categorías competitivas para todas las edades y participativa para personas con discapacidad visual, motriz y usuarios de sillas de ruedas. Más tarde fue el turno del Circuito Kids, con dos circuitos de 400 y 850 metros adaptados para niños y niñas de 3 a 12 años, incluyendo una largada especial para infancias con movilidad reducida.

El intendente destacó el carácter gratuito del evento: “Es una inversión del Estado municipal en deporte inclusivo y participativo. No todos tienen la oportunidad de pagar para participar en una carrera, y acá todos son bienvenidos. Queremos que la gente tenga la oportunidad de participar”.

La jornada cerró con la entrega de medallas, trofeos y el reconocimiento a todos los participantes. Con esta sexta edición, el Circuito Malvinas se consolida como una política pública que crece año a año, con el deporte como estandarte fundamental para el desarrollo de una comunidad inclusiva, accesible y saludable.



