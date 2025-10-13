"Me parece naif que el Congreso interpele a (Luis) Caputo", dijo el economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano, luego de que la Cámara de Diputados citara al Ministro de Economía para el próximo 15 de octubre.

En diálogo con la 750, el dirigente de Unidad Popular consideró que el Congreso debe sentar posición firme sobre el préstamo del Tesoro norteamericano y que debe exigir su tratamiento parlamentario, además de advertirle al gobierno de Trump que la oposición, en caso de ser electa en el futuro, no va a reconocer un acuerdo que no pasó por ambas Cámaras del Poder Legislativo.

"Es una barbaridad que demos pasos en esta dirección. No es joda que haya un Estado extranjero interviniendo en la política cambiaria del país. Si mañana te planchan el dólar y te rompen la competitividad industrial, ¿de qué nos disfrazamos nosotros?", advirtió Lozano.

Argentina es un país estratégico para Estados Unidos. Así lo enuncia el propio The Wall Street Journal en una nota de este lunes, en la que le demanda al gobierno de Donald Trump que presione a Javier Milei para que dolarice la economía, horas antes de que ambos presidentes se encuentren cara a cara. El artículo señala que ayudar al mandatario argentino es estratégico, pero que si el líder del Partido Republicano no pide la reforma cambiaria corre riesgo de que el Tesoro nortemericano no recupere lo prestado.

"Esto ya pasó al final de la convertibilidad, cuando aparecieron las estrategias de la dolarización, que decían que Argentina necesitaba un gabinete de control extranjero sobre la política económica. Hoy ya no es solo la política económica, ahora es todo el conjunto del rumbo político del país lo que está puesto en la mesa de discusión con Estados Unidos", lamentó Lozano.

Complementaria con la economía china, la economía argentina compite a su vez directamente con la de Estados Unidos, y esa es otra de las razones por la que Trump despliega todo su arsenal de influencia para ayudar a un Milei desesperado. "El lugar de Estados Unidos viene cambiando en el mundo. Es una potencia en declive en su competencia con China, y Estados Unidos cambió su decisión respecto de qué hacer con América Latina, tratando de que la influencia asiática no creciera y, en lo posible, fuera erradicada", contextualizó el economista en En el ojo de la tormenta.

Sumado a esto, nuestro país tiene algunas singularidades codiciadas en este contexto mundial. Un país extenso, de baja población, con una parte de su territorio semi vacío y una gran dotación de recursos naturales, entre ellos agua, además del canal bioceánico del Sur.

"Argentina es un bocado para los Estados Unidos en su estrategia, que es una Doctrina Monroe II, de América para los americanos del norte. Estamos en una etapa superior de la intervención, a partir de esta suerte de manotazo de ahogado de Milei para resolver el final de su política económica y de su gobierno, porque abre las puertas a una suerte de anexión colonial", sentenció el exdirector del Banco Nación.

En ese escenario, a fines de octubre Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, con una muy probable derrota del gobierno de Milei. Sin embargo, el oficialismo apuesta a tener el control del Congreso para poder bloquear cualquier expresión de juicio político, pero también para impedir el avance de las reformas que reclaman desde el norte: la reforma laboral, previsional y tributaria.

"Si logran eso, obviamente, olvidate de lo que estuvimos viviendo en este último mes y pico, donde les voleteaban los vetos porque todos veían un declive del Gobierno, incluso dentro del espacio conservador y de derecha. Si aparece Estados Unidos queriendo ordenar el espacio político a su antojo, las cosas cambian. La intervención de Estados Unidos va a ser (con) todo", alertó Lozano.