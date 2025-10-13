El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta de 2025, confirmando los días en que las entidades financieras no abrirán sus puertas al público y, por ende, no habrá actividad en el mercado de cambios. Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero contará con cuatro jornadas de inactividad.

El primer parate llegará en noviembre con un fin de semana extra largo. Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá bancos el viernes 21 de noviembre, por ser un día no laborable con fines turísticos, ni el lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Los mismo para el lunes 8 de diciembre -por el Día de la Inmaculada Concepción de María-, y el jueves 25 de diciembre por Navidad.

Durante estas jornadas, se recomienda a los usuarios anticipar cualquier trámite o necesidad de efectivo. Sólo funcionarán los medios electrónicos como el home banking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos seguirán operativos.