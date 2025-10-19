La última vez que AC/DC pisó los escenarios sudamericanos fue en 2009, cuando tocaron en San Pablo y Buenos Aires. Los rumores de regreso empezaron a circular rápidamente y entusiasmaron a los fans locales.

En Brasil, el periodista Ancelmo Gois de O Globo aseguró que la banda dará tres shows en el Autódromo de Interlagos y en Chile el diario La Tercera informó que incluirá un tramo sudamericano en el tour que lleva el título de su último disco, Power Up (2020).

En Argentina, el productor José Palazzo fue quien puso fin al misterio con un brevísimo tuit que retomaba la noticia y decía: "Confirmado". Se supo que la formación compuesta por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney inició gestiones para reservar fechas en marzo de 2026.